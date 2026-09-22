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Mobilni mamograf u opštini Šid
Društvo | Vesti | Šid
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Mobilni mamograf u opštini Šid

22. septembar 2026. godine

U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, narodnim poslanikom Dejanom Bulatovićem, zamenikom Pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj Goranom Nikolićem i direktorkom Doma zdravlja „Šid“ Vesnom Lukić, u opštinu Šid je stigao mobilni mamograf. Zahvaljujući ovoj inicijativi, žene sa teritorije šidske opštine imaće priliku da obave besplatne preventivne preglede dojki.

Od ponedeljka, 21. septembra mobilni mamograf se nalazi ispred zdravstvene ambulante u Sotu, pregledi su potpuno besplatni, a za njih nisu potrebni uput ni zdravstvena knjižica. Pregledi su namenjeni ženama starosti 40 i više godina koje nisu u procesu lečenja od raka dojke i koje već nisu pod redovnim lekarskim praćenjem.

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