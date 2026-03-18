Humanitarni bazar za Uroša 28. marta
18. mart 2026. godine

U maloj sali Doma kulture u Subotištu, u subotu, 28. marta, biće organizovan humanitarni bazar, a sav prihod namenjen je za lečenje Uroša Karapandžića iz Popinaca, koji boluje od najtežeg oblika cerebralne paralize.

Bazar organizuju Aneta Kozina i Nevena Nikolić u saradnji sa Savetom mesne zajednice Subotište, a kako su rekle, trajaće od 9.00 do 12.00 časova.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da dođu na bazar i doniraju sredstva za lečenje Uroša, jer, kako su najavili, potrudiće se da svako za sebe pronađe nešto zanimljivo. Tako će na štandovima biti razne rukotvorine, kozmetika, igračke za decu, kozmetika za decu, i druge zanimljive stvari, kako nove tako i polovne. Domaćice iz Subotišta donirale su slatkiše, te će sladokusci moći da se zaslade raznoraznim slatkišima. Takođe, organizatori su najavili i tombolu sa vrednim nagradama, kao što su: šminka, šišanje, feniranje, solarijum, pranje automobila, mali servis, masaže i drugo.

Poseban segment bazara biće posvećen deci, te će tako biti organizovane brojne radionice – od oslikavanja lica, druženja sa maskotom Stičom, a sve to uz poklončiće za svako dete.

