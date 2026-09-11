U Kupinovu počinje realizacija projekta „Znameniti junaci Kupinika“

Kulturni centar „Pećinci“ u subotu, 12. septembra, započinje realizaciju projekta „Znameniti junaci Kupinika – serija predavanja u Sremu“, čiji je cilj očuvanje, tumačenje i promocija kulturnog i duhovnog nasleđa srednjovekovnog Kupinika i ličnosti porodice Branković koje su ostavile dubok trag u srpskoj istoriji.

Prvo od tri planirana predavanja biće održano na autentičnom mestu – Tvrđavi „Kupinik“ u Kupinovu, u subotu, 12. septembra, sa početkom u 18.45 časova, u okviru programa 8. festivala „Dani zmajeva – Kupinik“. Projekat obuhvata seriju od tri predavanja u Kupinovu, Sremskoj Mitrovici i Rumi, posvećenih znamenitim ličnostima povezanim sa poslednjom prestonicom srpskih despota – Stefanu Slepom Brankoviću, Maksimu (Đorđu) Brankoviću i Jovanu Brankoviću. Njihove ličnosti i nasleđe biće predstavljeni iz više uglova – istorijskog, duhovnog i književnog – kako bi publika dobila celovitiju sliku o njihovom mestu u srpskoj srednjovekovnoj istoriji i kulturi.

Poseban značaj prvog predavanja ogleda se u tome što se projekat otvara upravo na prostoru Kupinika, srednjovekovnog utvrđenja sa kojim su ličnosti obuhvaćene projektom neposredno povezane. Na taj način istorijska priča vraća se u prostor u kojem je jednim svojim delom i nastala, a ostaci tvrđave postaju svojevrsna otvorena učionica istorije i mesto živog susreta savremene publike sa kulturnim nasleđem.

Osnovni cilj projekta je podizanje svesti o značaju kulturnog i duhovnog nasleđa Kupinika kroz obrazovna predavanja o istorijskim ličnostima, a program je namenjen učenicima, studentima, istraživačima, lokalnoj zajednici i svim zainteresovanim građanima.

Projekat predstavlja i nastavak višegodišnjeg programskog ciklusa Kulturnog centra „Pećinci“ posvećenog afirmaciji nasleđa Kupinika. Tokom 2024. i 2025. godine realizovana su dva ciklusa projekta „Znamenite žene Kupinika“, kroz koja je publici širom Srema predstavljena uloga žena iz porodice Branković u političkom, duhovnom i kulturnom životu Srbije XVi XVI veka. Novim ciklusom fokus se usmerava na znamenite muške ličnosti dinastije Branković i nastavlja sistematsko istraživanje, interpretacija i predstavljanje nasleđa srednjovekovnog Kupinika.

Nakon Kupinova, projekat će biti nastavljen predavanjima u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovicii Zavičajnom muzeju u Rumi, čime će priča o Kupiniku i njegovim znamenitim ličnostima biti predstavljena publici u više sredina Srema.

Projekat „Znameniti junaci Kupinika – serija predavanja u Sremu“ realizuje Kulturni centar „Pećinci“, a njegovu realizaciju podržali su Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Opština Pećinci.

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