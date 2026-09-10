Konkurs za najbolje dečje likovne i literarne radove

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Centar za promociju zdravlja i mreža zavoda i instituta za javno zdravlje raspisali su konkurs za najbolje likovne i literarne radove na temu „Majčino mleko – najbolja hrana od prvog dana”.

Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Srbiji, a cilj je da se kroz njihov kreativni rad promoviše značaj i podrška dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi.

Za decu predškolskog uzrasta predviđen je izbor tri najbolja likovna rada. Učenici od I do IV i od V do VIII razreda mogu da konkurišu sa likovnim i literarnim radovima, a u svakoj od ovih kategorija biće izabrana po tri najbolja rada.

Likovni radovi mogu biti izrađeni tehnikom po izboru, na papiru formata bloka broj 5. Radovi u drugim formatima ili tehnikama, uključujući makete, neće biti razmatrani, a poslati radovi se ne vraćaju.

Škole i predškolske ustanove radove treba da dostave nadležnom zavodu ili institutu za javno zdravlje, odnosno Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „Za konkurs – Svetska nedelja dojenja”, najkasnije do 16. oktobra 2026. godine.

Najbolji radovi biće najpre odabrani na nivou okruga, a zatim dostavljeni Institutu „Dr Milan Jovanović Batut” do 30. oktobra 2026. godine. Konkurs nije nagradnog karaktera, ali u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade.

Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće objavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije i mogu biti korišćeni za izradu zdravstvenovaspitnih materijala.

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