  • četvrtak, 10. septembar 2026.
Tropiko bend na 34.Pudarskim danima u Irigu
Društvo | Zabava | Vesti | Irig
0 Komentara

Tropiko bend na 34.Pudarskim danima u Irigu

10. septembar 2026. godine

Irig-34. Pudarski dani u Irigu ove godine održavaju se od 17. do 19.septembra. Organizator vinsko-gastronomske manifestacije je i ove godine udruženje „Društvo Irižana“, pod pokroviteljstvom Opštine Irig. Tri dana uživanja u vrhunskim fruškogorskim vinima i specijalitetima, ali i vrhunske zabave je pred svim posetiocima. Za samo otvaranje predviđeno je književno veče sa autorkom Snežanom Ćosić o ljubavi i vinu, uz muzički nastup učenika muzičke škole u Mihizovoj rodnoj kući u četvrtak, 17.septembra u 18 časova. Glavni program rezervisan je za petak i subotu sa brojnim aktvnostima na Ribarskom trgu. Publiku će zabavljadi provereni ženski sastav La banda i lokalni rok benc CSI Rok, čiji su nastupi zakazani za petak, dok se glavni koncert Tropiko benda održava u subotu uveče. Tokom petka i subote na Ribarskom trgu organizovaće se bogat program, prezentacije i prodaje vina i domaćih proizvoda, folklorni nastupi, dečiji program, pudarski doručak i još mnogo toga što ukazuje na vinsku tradiciju Irižana i fruškogorskog podneblja.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Konkurs za najbolje dečje likovne i literarne radove
categories_image
Zaplenjena falsifikovana roba na graničnom prelazu Sremska Rača
categories_image
Raspisani parlamentarni izbori
categories_image
Poslednja berba grožđa u aktuelnom školskom vinogradu
categories_image
Promocija putopisne knjige Milice Mijatović u Galeriji „Lazar Vozarević“
categories_image
Uređuje se više od 10 kilometara puteva u severnoj Mačvi
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Zabava

Putovanja i razmene za mlade

categories_image

Vesti | Ruma

Ruma- Danas počinje dostava pake...

categories_image

Vesti | Šid

Otvoren novoizgrađeni granični p...

categories_image

Vesti | Inđija

Energetska efikasnost i ušteda

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt