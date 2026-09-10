Tropiko bend na 34.Pudarskim danima u Irigu

Irig-34. Pudarski dani u Irigu ove godine održavaju se od 17. do 19.septembra. Organizator vinsko-gastronomske manifestacije je i ove godine udruženje „Društvo Irižana“, pod pokroviteljstvom Opštine Irig. Tri dana uživanja u vrhunskim fruškogorskim vinima i specijalitetima, ali i vrhunske zabave je pred svim posetiocima. Za samo otvaranje predviđeno je književno veče sa autorkom Snežanom Ćosić o ljubavi i vinu, uz muzički nastup učenika muzičke škole u Mihizovoj rodnoj kući u četvrtak, 17.septembra u 18 časova. Glavni program rezervisan je za petak i subotu sa brojnim aktvnostima na Ribarskom trgu. Publiku će zabavljadi provereni ženski sastav La banda i lokalni rok benc CSI Rok, čiji su nastupi zakazani za petak, dok se glavni koncert Tropiko benda održava u subotu uveče. Tokom petka i subote na Ribarskom trgu organizovaće se bogat program, prezentacije i prodaje vina i domaćih proizvoda, folklorni nastupi, dečiji program, pudarski doručak i još mnogo toga što ukazuje na vinsku tradiciju Irižana i fruškogorskog podneblja.

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