“Pitijada” u Bosutu

Udruženje žena „Bosućanke“ iz Bosuta poziva meštane i sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije na “Pitijadu”, koja će biti održana u subotu, 26. septembra, u Domu kulture u Bosutu.
Organizatori su pripremili veče ispunjeno tradicijom, dobrom atmosferom i ukusnim domaćim specijalitetima, a posetioci će imati priliku da uživaju u zajedničkom druženju i degustaciji pita koje pripremaju vredne članice Udruženja.
Pored pita, za goste su pripremljeni večera, piće, muzika i tombola, pa će “Pitijada” biti prilika da se uz dobru zabavu provede prijatno septembarsko veče.
Program počinje u 19 časova, a iz Udruženja žena „Bosućanke“ poručuju da su svi dobrodošli.