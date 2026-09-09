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“Pitijada” u Bosutu
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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“Pitijada” u Bosutu

9. septembar 2026. godine

Udruženje žena „Bosućanke“ iz Bosuta poziva meštane i sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije na “Pitijadu”, koja će biti održana u subotu, 26. septembra, u Domu kulture u Bosutu.

Organizatori su pripremili veče ispunjeno tradicijom, dobrom atmosferom i ukusnim domaćim specijalitetima, a posetioci će imati priliku da uživaju u zajedničkom druženju i degustaciji pita koje pripremaju vredne članice Udruženja.

Pored pita, za goste su pripremljeni večera, piće, muzika i tombola, pa će “Pitijada” biti prilika da se uz dobru zabavu provede prijatno septembarsko veče.

Program počinje u 19 časova, a iz Udruženja žena „Bosućanke“ poručuju da su svi dobrodošli.

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