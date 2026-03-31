Brestač obeležio seosku slavu

Povodom seoske slave, 27. marta, predstavnici Opštine Pećinci i Mesne zajednice Brestač u nedelju su položili venac na spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu. U prisustvu meštana i predstavnika udruženja građana, venac su položili zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić i predsednik Saveta mesne zajednice Brestač Branislav Kovačević.

Vojkić je tom prilikom rekao da su ljudi čija su imena ispisana na spomeniku poginuli braneći slobodu u kojoj mi danas uživamo, kao i da je naša obaveza da čuvamo sećanje na njihovu hrabrost i njihovu požrtvovanost.

-I kao što su oni branili slobodu zbog nas, njihovih potomaka, tako je i naša obaveza da tu slobodu sačuvamo za buduća pokolenja – istakao je Vojkić.

U popodnevnim časovima u nedelju održana je lovačka šicara u organizaciji Lovačkog društva Brestač, a zbog vremenskih uslova održana je samo klasična šicara. I pored padavina, na šicari je učestvovalo stotinak takmičara, a najuspešniji je bio Maksim Tomić iz Slepčevića, dok su drugo i treće mesto podelili Nenad Opačić iz Popinaca i Goran Divljak iz Divoša. Nagrade su bile novčane, za prvo mesto 30.000, za drugo 20.000 i za treće mesto 10.000 dinara, a uručio ih je predsednik Lovačkog društva Brestač Dušan Simičić.

Zbog loših vremenskih uslova izostao je defile konjskih zaprega i konjanika planiran za subotu, kao i radionica u prirodi za decu i roditelje najavljena za nedelju.

