Babinje i paketići za male Manđelošane

Više razloga za radost bilo je ove godine u Manđelosu. Čak 20 novorođenčadi zaljuljale su manđeloške majke, a još dvoje rodiće se do Nove godine. Ova činjenica obradovala je sve meštane, a svojstvenu podršku rađanju, tradicionalno, dalo je i lokalno Udruženje žena “Manđelošanka” na čelu sa predsednicom Slavicom Markus.

Novorođene i očekivane bebe, u susret novogodišnjim praznicima, dobile su vaučere od po pet hiljada dinara.

– Ova sredstva smo dobili od lokalne samouprave i mislim da smo ih iskoristili na najbolji mogući način. Sva deca su dobila paketiće, a poklone je dobilo i trinaestoro dece iz našeg vrtića. Između ostalog, mališani su dobili hulahop, lopte za fudbal, košarku i odbojku, a jedan naš sponzor za njih je obezbedio i table i krede – kaže Slavica Markus.

Istog dana, Manđelošanke su priredile i tradicionalni prikaz babinja, običaja koji se vezuje za rođenje deteta. Interesantnom postavkom, one su prisutnima predstavile kako je to majka nekada išla kod ćerke na babinje i šta je sve to nosila sa sobom.

– Nosi se obavezno pogača, a torta mora da bude okrugla jer na ćoškove ništa ne valja. Kada je torta okrugla, to znači da će sve u životu da ide glatko i da se kotrlja. Nosi se i pile da se majka okrepi, da budu žive i zdrave i beba i ona, vino da obrazi budu rumeni, a obavezno se nosi i veš korpa sitnih kolača. Kada se detetu namenjuje novac, onda se kaže da bude školovan, uspešan, da bude direktor… – objašnjava Slavica i dodaje:

– Moj cilj je bio pre devet godina da žena, kada joj dete stasa za školu, ima u vidu pomoć udruženja žena i uključi se u njega kako bi pomogla novim generacijama majki. Međutim, mnogo je nas starijih, ali i ipak su počele da nam se priključuju i mlađe žene. One ne pitaju koliko vremena im je potrebno nešto da urade, nego šta je potrebno. Bez njih, ističem, nema ni sela.

Te večeri, Parohijski dom u selu okupio je zavidan broj ljudi, a polaznici lokalnog vrtića pripremili su priredbu. Kako je čitav program bio namenjen najmlađima, zvezda večeri bio je Deda Mraz, koji je sa svojom pomoćnicom pobrao simpatije prisutnih.

