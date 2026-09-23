Sabor narodne pesme i nošnje Srbije u Šimanovcima 24. septembra

Kulturno-prosvetna zejdnica Srbije i Mesna zajednica Šimanovci, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i Opštine Pećinci, organizuju Sabor narodne pesme i nošnje Srbije, u Domu kulture u Šimanovcima, u četvrtak, 24. septembra, od 20.00 časova.

Autori manifestacije su Živorad Žika Ajdačić i Miomir Filipović Fića, a u programu će nastupiti takmičari pevači koji su prošli audiciju muzičkih urednika Radio Beograda: Marko Obadić iz Sombora, Aleksandar Marković iz Lazarevca, Dragan Kosović iz Žitišta, Mihajlo Janković iz Kupinova, Dušan Gospavić iz Bogatića, Dragan Bošnjak iz Melenaca i Jordan Ivković iz Preševa.

U programu će učestvovati i članovi kulturno-umetničkih društava „Iskon“ iz Šimanovaca, „Izvor Donji Tovarnik“ i „Pećinci“.

Gosti Sabora su solisti Radio Beograda Raša Pavlović, Biljana Petković i Vesna Dimić, a goste i takmičare će pratiti orkestar Siniše Tufegdžića, prve harmonike Jugoslavije 1989. godine.

Ulaz na manifestaciju je besplatan.

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