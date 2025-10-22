Edukativna nedelja u PU „Pčelica“: Od Gradske kuće do pozorišne scene

U periodu od 13. do 17. oktobra, u vrtićima Predškolske ustanove „Pčelica“ realizovan je bogat program aktivnosti usmeren na učenje kroz igru i povezivanje sa lokalnom zajednicom. Program je obuhvatio posete gradskim institucijama, realizaciju tematskih projekata i kulturne događaje, pružajući deci širok spektar edukativnih iskustava.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj čitalačke kulture. Deca iz vrtića „Leptirić“ posetila su Biblioteku „Gligorije Vozarović“, gde su učestvovala u radionicama i upoznala se sa radom ove ustanove. Inicijativa je proširena i na vrtić u Šašincima, čiji su polaznici posetili lokalni ogranak biblioteke. Kao rezultat ovih poseta, veliki broj dece dobio je svoje prve članske karte.

U okviru upoznavanja sa radom gradskih institucija, najstarija grupa vrtića „Leptirić“ posetila je Gradsku kuću. Tokom prijema, zamenica gradonačelnika Danica Nedić upoznala je decu sa radom lokalne samouprave i znamenitostima Sremske Mitrovice.

Projektna nastava pokazala se kao uspešan model učenja. Deca iz vrtića „Đurđevak“ su, u sklopu projekta „Putovanje“, posetila hotel „Srem“ i kroz razgovor sa zaposlenima saznala više o različitim zanimanjima. U vrtiću „Lane“ realizovana je takmičarska igra „Pogodi boju“ kao deo projekta „Šta sve može loptica?“, čime su se podsticale pažnja, koncentracija i timski duh.

Obeležen je i Svetski dan hleba u objektu „Maslačak“. Deca mešovite jaslene grupe učestvovala su u radionici gde su mesila testo. Kroz ovu aktivnost, upoznala su se sa procesom nastanka hleba, istraživala različite teksture i razvijala finu motoriku.

Kulturni program zaokružila je interaktivna pozorišna predstava „Putujuća laboratorija“ u vrtiću „Lane“, koja je kod dece podstakla maštu, radoznalost i istraživački duh.

Kroz ove raznovrsne aktivnosti, PU „Pčelica“ nastavlja da stvara stimulativno okruženje za celovit razvoj dece predškolskog uzrasta.

