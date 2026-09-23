Nastup ansambla „Saudade“ u Galeriji „Lazar Vozarević“

Fado ansambl „Saudade“ nastupiće u petak, 25. septembra, u Galeriji „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici. Koncert počinje u 19 časova.

Publici će se predstaviti Anastasija Minjević, vokal, dr um Ivan Ilić, klavir, Miroslav Šarbanović, kontrabas i Vuk Bradić, gitara.

Članove ansambla okupila je zajednička ideja da fado, tradicionalnu muziku Portugala, približe publici na našim prostorima. U svom radu istražuju granice između izvornog i modernog pristupa ovom muzičkom žanru, donoseći nova tumačenja poznatih kompozicija.

Na repertoaru su pesme renomiranih fado izvođača, među kojima su Mariza, Amalija Rodrigez, Kristina Branko i Karminjo.

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