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U četvrtak 24. septembra maskenbal „U bajci stanujem“
Sremska Mitrovica | Zabava
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U četvrtak 24. septembra maskenbal „U bajci stanujem“

23. septembar 2026. godine

Biblioteka „Gligorije Vozarović“ poziva sve mališane i njihove porodice na tradicionalni maskenbal „U bajci stanujem“, koji će se održati u četvrtak, 24. septembra, u 10 časova na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici.

Deca su pozvana da dođu u kostimima i uživaju u bajkovitoj atmosferi, kreativnim aktivnostima i druženju sa vršnjacima.

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