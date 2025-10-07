U Kulturnom centru opštine Beočin otvorena Dečija nedelja

Simboličnom predajom ključeva grada deci i pozorišnom predstavom „Lav i miš“, sinoć je u Kulturnom centru opštine Beočin zvanično obeležen početak Dečije nedelje koja se ove godine održava u periodu od 6. do 10. oktobra pod sloganom „Imam pravo da se igram, da se smejem, maštam, stvaram i u bolji svet pretvaram“.

U čast obeležavanja Dečije nedelje, ovogodišnjoj „maloj gradonačelnici“, učenici šestog razreda Osnovne škole „Jovan Popović“ iz Suseka Milici Paroški, ključeve grada uručila je predsednica opštine Beočin Biljana Janković koja je uz upućene najlepše želje najmlađim sugrađanima, proglasila Dečiju nedelju otvorenom.

Dobrodošlicu na ovogodišnje programe Dečije nedelje svima je uputila v.d. direktorka Kulturnog centra opštine Beočin Tanja Drljača koja je pozvala publiku da u narednim danima posete Kulturni centar i uživaju u besplatnim sadržajima koji su na programu.

Događaju su prisustvovale članice Opštinskog veća Marica Savković i Jelena Kamenarović kao i direktorka Osnovne škole „Jovan Popović“ iz Suseka Tatjana Krstić.

U utorak, 7. oktobra na programu Kulturnog centra biće prikazan sinhronizovani animirani film „U potrazi za čarobnom frulom“, dok je u sredu, 8. oktobra na repertoaru muzički program koji će ulepšati nastupi gostujućih tamburaških orkestara „Plavi čuperak“ iz Rume i „Srem“ iz Sremske Mitrovice.

U četvrtak, 9. oktobra na programu je interaktivno predavanje i radionica za decu „Šta me muči u odnosu sa drugovima“ koje realizuje novosadsko udruženje „Matica“ a sa učesnicima će razgovarati savetnica za roditelje i decu Biljana Grbović.

Najmlađi će u petak, 10. oktobra Dečiju nedelju u Beočinu zatvoriti uz pozorišnu predstavu „Zlatokosa i princ“ koju izvodi pozorište „Jelenica“ iz Beograda.

Svi programi u okviru Dečije nedelje su besplatni i počinju u 18 časova.

Pokrovitelj događaja je Opština Beočin.

Izvor/foto: Kulturni centar opštine Beočin

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.