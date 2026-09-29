  • utorak, 29. septembar 2026.
MOGN SM obeležila Međunarodni dan znakovnog jezika
Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti
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MOGN SM obeležila Međunarodni dan znakovnog jezika

29. septembar 2026. godine

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Sremska Mitrovica (MOGN SM) obeležila je 27. septembra Međunarodni dan znakovnog jezika. Tim povodom, u prostorijama organizacije okupilo se 26 članova, koji su dan proveli u druženju i prijatnoj atmosferi.

Članovima su uručeni pokloni obezbeđeni zahvaljujući donacijama firme Hrana Produkt i Ace, dok je podršku organizaciji pružio i Avramović, koji je obezbedio roštilj za članove.

Poseban deo programa bila je akcija „Zvuk i zdravlje“, tokom koje su članovima podeljene baterije za slušne aparate i kompleti za merenje krvnog pritiska. Cilj akcije je pružanje podrške članovima i pomoć u svakodnevnoj brizi o zdravlju.

Kao i prethodnih godina, članovi MOGN SM obišli su grob svog učitelja Radivoja Popovića i položili venac u znak sećanja, poštovanja i zahvalnosti.

Iz MOGN SM zahvaljuju svim donatorima i prijateljima organizacije koji su svojim doprinosom pomogli da Međunarodni dan znakovnog jezika bude obeležen dostojanstveno, uz druženje, podršku i zajedništvo.

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