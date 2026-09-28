  • ponedeljak, 28. septembar 2026.
Protekle nedelje rođeno 19 beba u mitrovačkom porodilištu
Društvo | Vesti
0 Komentara

Protekle nedelje rođeno 19 beba u mitrovačkom porodilištu

28. septembar 2026. godine

Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačkog Zdravstvenog centra rođeno je 19 beba, 10 devojčica i devet dečaka. Iz jedne trudnoće rođeni su blizanci!

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Mitrovački volonteri ponovo među najboljima u Srbiji
categories_image
Planiranje porodice i kontraceptivne metode
categories_image
Promocija stvaralaštva „Jefimijinih vezilja“
categories_image
Obeležen Svetski dan srca
categories_image
Moderna mehanizacija u poljoprivrednoj školi
categories_image
Isplata septembarskih penzija počinje od petka
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Irig

Privredni razvoj iriške opštine ...

categories_image

Sport | Vesti | Ruma

U subotu Treći rumski polumaraton

categories_image

Društvo | Vesti

Humanost u Ekonomskoj školi R...

categories_image

Kultura | Servis | Vesti

Odložena Bešenovska prinošenja

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt