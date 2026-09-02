Marija Dostanić dvanaesta na Svetskom prvenstvu u Poznanju

Članovi Kajak kluba Val završili su nastup na Svetskom prvenstvu za seniore u kajaku i kanuu sprintu, koje je od 26. do 30. avgusta održano u poljskom Poznanju. Sremsku Mitrovicu i Srbiju na najvećem takmičenju u sezoni predstavljali su Marija Dostanić i Bojan Zdelar.

Marija Dostanić nastupila je u dve discipline. U jednosedu na 500 metara izborila je plasman u B finale, gde je zauzela treće mesto, što joj je donelo 12. mesto u ukupnom plasmanu na Svetskom prvenstvu.

Dostanićeva je nastupila i u dvosedu na 500 metara sa Dunjom Stanojev iz Kajak kluba Tarket iz Bačke Palanke. Srpski tandem zauzeo je deveto mesto u B finalu i takmičenje završio na ukupno 18. mestu.

Bojan Zdelar nastupio je u jednosedu na 1.000 metara i izborio plasman u polufinale. Međutim, zbog zdravstvenih problema morao je da odustane od nastavka takmičenja, pa nije bio u prilici da se bori za konačan plasman.

Uz mitrovačke kajakaše u Poznanju je bio i njihov dugogodišnji trener Nenad Kosijer.

Za seniorske reprezentativce završena je sezona međunarodnih takmičenja, dok mlađe kategorije Kajak kluba Val očekuje još jedan veliki izazov, takmičenje Olimpijske nade, koje će se od 17. do 20. septembra održati u Bratislavi u Slovačkoj.

Foto: Kajakaški savez Srbije

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