Tim pojačan, ambicije veće: Košarkaši Srema počeli pripreme za novu sezonu

Košarkaši Srema iz Sremske Mitrovice počeli su pripreme za novu sezonu i borbe za bodove koje ih očekuju u Prvoj regionalnoj ligi Sever. Pod budnim okom trenera Zorana Markovića ekipa vredno radi na atletskom stadionu i na parketu hale “Pinki”. Za predstojeću sezonu pojačan je i stručni štab, Filip Socek iz Novog Sada, strateg sa bogatim iskustvom, pomagaće Markoviću i voditi juniorsku ekipu tima iz Sremske Mitrovice.

Kako ističu iz ovog sportskog kolektiva, kostur ekipe ostao je na okupu, dok su angažovana i adekvatna pojačanja kako bi se izbegao scenario iz prošle sezone, kada se Srem borio za opstanak. Nastavlja se praksa pružanja šanse mladim igračima, pa je tokom leta pet momaka iz juniorskog pogona priključeno prvom timu.

-Kostur ekipe čine domaći igrači, Miković, Marić, kapiten Kasabašić, Nedimović, Dostanić, dok su se iz Šapca vratila braća Ranković. Dres Srema i u narednoj sezoni nosiće centar Bubanja i plej Miloš Petrović, iz rumskog Slovena angažovali smo Petra Radoju, a iz Beovuka Marka Blagojevića, kao pojačanje pod košem. U skladu sa formiranom ekipom, nadamo se stabilnoj sezoni, dobrim igrama i ispunjenim tribinama hale “Pinki”. Želja nam je da budemo u vrhu tabele, ako se otvori šansa za prvo mesto, pokušaćemo da je iskoristimo – navode iz kluba.

Kao kandidati za najviši plasman ove sezone, barem na papiru, ističu se Star iz Novog Sada i Dunav iz Starih Banovaca, koji je ispao iz Druge lige Srbije. Početak prvenstva zakazan je za 3. oktobar, a tokom septembra ugovoreno je i šest pripremnih utakmica, sve sa ciljem kako bi Srem spremno dočekao borbe za bodove.

St.B.

Foto: KK Srem

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