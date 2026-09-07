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Teodora Čonić šampionka Srbije u sedmoboju
Sport
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Teodora Čonić šampionka Srbije u sedmoboju

7. septembar 2026. godine

U Kraljevu je tokom protekla tri dana vikenda održano Prvenstvo Srbije u višebojima na kom su nastupile i dve atletičarke AK „Srem“.

Teodora Čonić se u Sremsku Mitrovicu vratila kao šampionka Srbije u sedmoboju u konkrenciji starijih juniorki.

Osvojila je ukupno 4200 bodova sa sledećim rezultatima, 100m sa preponama je istrčala za 15.03s, uvis je skočila 1.54m, kuglu od 4kg je dobacila do 9.23m, 200m je prešla za 26.70s, udalj je skočila 5.13m, koplje (600g) je dobacila do 24.71m i 800m je istrčala za 2:45.80.

Katarina Škorić je osvojila srebrnu medalju u disciplini sedmoboj u konkurenciji mlađih juniorki.

Ona je do drugog mesta stigla sledećim rezultatima u sedam disciplina, 100m sa preponama je istrčala za 16.55 sekundi, uvis je skočila 1.43m, kuglu od 3kg bacila 10.51m, 200m je istrčala za 26.93s, u dalj je skočila 4.96m, koplje (500g) je bacila 36.08m i 800m je istrčala za 2:33.87. Ukupno je sakupila 4258 bodova što je bilo dovoljno za srebrnu medalju.

Trener Đorđić je zadovoljan ostvarenim plasmanima i nada se da će se nastaviti kontinuitet dobrih rezultata ove dve atletičarke AK „Srem“.

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