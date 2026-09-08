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8.rumski polumaraton -vidimo se u subotu
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8.rumski polumaraton -vidimo se u subotu

14. septembar 2026. godine

Ruma-Rumski polumaraton održava se 19.septembra u organizaciji Sportskog savez Opštine Ruma pod pokroviteljstvom Opštine Ruma. I ove godine organizator će obezbediti vredne novčane nagrade za prvih pet polumaratonaca u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i za najbrže Rumljane u obe konkurencije.I ove godine posebno će se nagraditi obaranje rekorda rumske staze u muškoj i ženskoj konkurenciji. Proglašenja su predviđena i za najbolje u starosnim kategorijama 40 plus, 50 plus i 60 plus godina u obe konkurencije (žene i muškarci) u trkama na 21 km i 7km. Takođe i ove godine biće zasebno nagrađen najstariji i najmlađi učesnik koji završi polumaratonsku trku. Dok u obe trke prvi put se vrši proglašenje u junior kategoriji (rođeni 2007. i mlađi).

Vidimo se 19. septembra na 8. Rumskom polumaratonu!

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