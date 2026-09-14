Mlade nade Sirmiuma osvojile 10 medalja u Smederevu

U nedelju 13. Septembra odrzan je Trofej Smedereva u istoimenom gradu, na kome su najmlađi atletičari Sirmiuma osvojili čak 10 medalja.
U disciplini 50m prepone Mina Jovelić je došla do bronze, Gavrilo Džever do srebra, a Matija Radošević i Ena Savić su osvojili zlatne medalje.
U skoku udalj Mila Mimić i Aleksandar Radovanović došli su do srebrnih odličja.
U trkama na 60m Maša Pavlović i Vuk Strika su pobedama osvojili zlatne medalje, dok je Jana Pavlović zauzela drugo mesto i okitila se srebrnom medaljom.
Svoju dominaciju, Maša Pavlović je potvrdila i na 200m gde je takođe pobedila i došla do nove zlatne medalje.
Zapažen nastup i četvrto mesto zauzeli su Vukan Mimić na 50m preponice, Una Džever skok udalj, Ana Vladisavljević 50m preponice. Pored njih za AK Sirmium učestvovali su i Iva Savić, Marina i Tanja Marković.
Treneri Vanja Milanović i Nina Džever ističu vekiko zadovoljstvo nastupima svojih talentovanih i vrednih takmičara.