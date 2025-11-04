  • utorak, 4. novembar 2025.
Novi poraz odbojkašica Srema ali igra ohrabruje
Nastavljena je serija poraza mitrovačkih odbojkašica. Posle poraza u Čelejndž kupu Srem je otišao na teško gostovanje moćnoj ekipi Uba. Bez obzira što nisu bile favoritkinje Mitrovčanke su pružile solidnu igru. Izgeda da su se nove igračice uklopile što mora radovati trenera Nikolu Kaprica. Sremice su naterale favorizovane Ubljanke da se dobrano pomuče i oznoje kako bi stigle do zacrtanog cilja.

Po prvom setu se činilo da će Ub ostvariti laku pobedu. Sremice su se držale do rezultata 10:8. Tada je domaćin poenom najpre Rodić, a potom i Ristanović i Ćelić napravio lepu rezultatsku zalihu i na kraju rivala ostavio na svega 14 osvojenih poena. Igračice Srema su se potom trgle i zaigrale mnogo bolje. Ub je pristizao razliku, ali je Srem na krilima trija Grabić– Skočajić – Krsmanović uspeo da izjednači rezultat. Treći set je bio najneizvesniji i verovatno je odlučio utakmicu. Pri rezultatu 23:23, Srem je poenom Marije Babalj prvi stigao do set lopte, ali je ubrzo sa dve vezane greške praktično poklonio rivalu priliku za vođstvo. Ub ovu šansu ne propušta i dobija set na razliku 26:24. Četvrti set je bio borben i neizvestan, a Ub ga dobija sa 25:22.

U mitrovačkoj ekipi veoma dobro su igrale Dunja Grabić i Marija Babalj.

Srem već u sredu u Mitrovici igra revanš utakmicu Ćelejndž kupa protiv atinskog AEK-a u petom kolu Superlige Srbije je domaćin ekipi Jedinstva iz Užica. Obe utakmice se igraju u PSC Pinki, a Mitrovčankama će trebati značajna podrška navijača.

ŽOK UB – GŽOK Srem 3:1 (25:14, 21:25, 26:24, 25:22)

Subota, 01. novembar 2025. SH UB – Ub Ub (Gledalaca: 100); sudije: Petrović Nemanja – Bićanin Milan

ŽOK Ub: Mihajlović A, Ristanović, Knežević, Đorđević, Marjanović, Salihović, Veselinović, Lukić, Bajunović (L), Mitrović M, Mitrović A, Čelić, Rodić, Martinjuk

GŽOK Srem: Konseičao Lindamara, Mihajlović M, Grabić, Kapric, Babalj, Rnjak, Milošević, Stanković, Krsmanović, Dragović, Bojić, Skočajić, Jakšić, trener Kapric Nikola

