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Rumski letnji bazar u subotu-zatvaranje saobraćaja kroz Glavnu ulicu
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Rumski letnji bazar u subotu-zatvaranje saobraćaja kroz Glavnu ulicu

20. avgust 2026. godine

Ruma-Povodom održavanja manifestacije „Rumski letnji bazar“, u subotu, 22. avgusta, doći će do privremenog zatvaranja dela Glavne ulice u Rumi.

Za saobraćaj će biti zatvoren deo Glavne ulice od raskrsnice Glavne ulice sa Orlovićevom i Železničkom ulicom, kod Gradskog trga, do raskrsnice Glavne ulice sa ulicama 27. oktobra i Partizanskom ulicom.

Navedeni deo Glavne ulice biće zatvoren 22. avgusta od 12.00 časova do 01.00 čas posle ponoći, odnosno do 23. avgusta u 01.00 čas.

Mole se vozači da svoja vozila blagovremeno pomere iz dela ulice koji će biti zatvoren, najkasnije do 12.00 časova 22. avgusta, kako bi se omogućila nesmetana priprema i održavanje manifestacije.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i privremene izmene režima saobraćaja.

Hvala građanima na razumevanju i strpljenju.

Rumski letnji bazar održava se 22. avgusta, a sve posetioce očekuju brojni izlagači, bogata ponuda hrane i pića i raznovrsni sadržaji.

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