Slučajno i namerno dali smo krv

Oduvek sam smatrala da je dobrovoljno davanje krvi sjajan način da se pomogne onima kojima je ovakav vid pomoći preko potreban, mada moram priznati da se lično nisam baš proslavila kada je broj doborovoljnih davanja u pitanju, sa mojih 35 godina, samo tri. U moju odbranu pokušaja je bilo znatno više, ali nisam ispunjavala određene preduslove, pa tako jednom sam bila premršava, drugi put hemoglobin nije bio u redu, pa sam operisala koleno, a posle operativnih zahvata mora da prođe najmanje šest meseci, isto kao i od tetoviranja i pirsinga. Sve u svemu, ja sam ipak ponosna na moja tri puta, a sa sigurnošću mogu da tvrdim da ću sa ovom praksom nastaviti.

Tokom letnjeg perioda česti, odnosno češći nego inače apeli su na građane da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja krvi, zalihe ove neprocenljive tečnosti su u velikoj meri smanje, što je nekako i razumljivo, jer ako ništa drugo vreme je godišnjih odmora. Jedna od akcija, ona redovna, održana je pre nekoliko dana u Sremskoj Mitrovici u organizaciji Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenog krsta. Kolega Stefan te srede došao je na posao sa namerom da da krv (mislim da mu je to 13. put), a ja kako nije bilo puno posla u redakciji, odlučih da krenem sa njim, pa što da ne da i sama pokušam da dam krv. Kada smo već tu mogli bi uzeti i izjave od organizatora o samoj akciji. Gužve u prostorijama Crvenog krsta (Arsenija Čarnojevića 17) nije bilo, dočekale su nas dve mlađe devojke, volonterke i dale nam upitnik da popunimo, nakon toga usledila je provera krvne grupe i nivoa hemoglobina, a zatim i kratak pregled kod doktora, odnosno ovaj put doktorice Zavoda za transfuziju krvi Stefani Delić. Onome ko čita može delovati da je procedura do samog davanja krvi duga, međutim sve se obavi za kratko vreme, a i sam proces davanja ne traje duže od desetak minuta, bezbolan je i ukoliko ste zdravi, ne postoji ni jedna jedina prepreka da ovo ne učinite bar, ali bar jednom u životu. Na moju sreću konačno sam ispunjavala sve uslove da dam krv (kilogarama više od 50, odmorna, zdrava, dobar hemoglobin, a od operacije kolena je prošlo dovoljno vremena), tako da smo se brzo moj kolega i ja našli stolica do stolice sa iglama u venama.

Nasmejana ekipa medicinara vrlo stručno obavljala je svoj deo posla i moram priznati da sam se osećala zaista sjajno. Danas sam uradila jedno dobro delo, pomisla sam u sebi i sama ta misao me je učinila zadovoljnom i ispunjenom. Bio je to lep dan za mene. Sitnica, možda nekih pola sata mog vremena, a možda nečiji život. Isti osmeh zadovoljstva videla sam i na licu kolege.

Doktorka Delić je u svojoj kratkoj izjavi koju nam je dala nakon što smo dali krv istakla da je odziv građana u Sremskoj Mitrovici uvek dosta dobar, međutim i u gradu na Savi tokom letnjih meseci primetan je pad dobrovoljnih davalaca. Svaku akciju pak, kako ističe doktorka smatraju uspešnom, ukoliko se na istu odazove bar jedna nova osoba, te upućuje apel na građane da odazovu ovim humanim akcijama.

Prema rečima Delić, i dalje u dobrovoljnom davalaštvu prednjači starija populacija, međutim svakodnevno i u kontinuitetu edukacijom kroz predavanja, tribine i slične promotivne aktivnosti radi se na podizanju svesti mladih o značaju dobrovoljnog davanja krvi.

Kako ima zabluda o tome da li je ili nije potrebna posebna priprema za davanje krvi, doktorica Delić je objasnila da nije. Preporučuje se da pre davanja krvi osoba bude odmorna, da je prethodne noći spavala uobičajeno (dovoljno), da je uzela lagani obrok i izvesnu količinu tečnosti, kako pre, tako i tokom, odnosno nakon davanja krvi.

D. Tufegdžić

