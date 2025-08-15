  • petak, 15. avgust 2025.
Još 90 miliona za prečistač otpadnih voda
Društvo | Hronika | Irig | Vesti
0 Komentara

Još 90 miliona za prečistač otpadnih voda

15. avgust 2025. godine

Projekat izgradnje prečistača otpadnih voda u Vrdniku biće proširen i zahvaljujući sredstvima Pokrajinske vlade od još 90 miliona dinara biće i dodatnih radova na ovom trenutno najvećem infrastrukturnom projektu u Opštini Irig. Radovi obuhvataju izgradnju trafo-stanice, crpnih pumpi i kolektora u dužini od dva kilometra od mesta završetka vrdničke kanalizacije do samog prečistača. Ovim sredstvima nalažu se dodatni radovi za prečistač koji je pojektovan tako da može da podmiri sadašnje, ali i buduće potrebe naselja kada dođe do proširenja turističkih i stambenih kapaciteta, napominju u Opštini Irig.

-Ova sredstva su jako značajna jer je Opština Irig trebalo da snosi troškove pomenutih dodatnih radova. Zaključkom Pokrajinske vlade odobrena su nam ova sredstva i time nam je Pokrajina izašla u susret, jer je trebalo da trafostanicu i kolektor radimo iz sopstvenih sredstava. Praktično smo uštedeli 90 miliona dinara u opštinskom budžetu, rekao je Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

Izgradnja prečistača otpadnih voda projektovana je na 15.000 korisnika, prvo se radi za potrebe 10.000 korisnika, a po potrebi za još 5.000, bez većih dodatnih građevinskih radova. U Opštini Irig napominju da je projekat i rađen tako da reši pitanje otpadnih voda za više generacija. Vrednost investicije koja se realizuje tokom dve godine je oko 850 miliona dinara i finansirana je iz pokrajinskog budžeta.
S.B.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Predstojećeg vikenda slava u Šimanovcima
categories_image
Otkrivena bista poručniku Ratne mornarice Aleksandru Beriću
categories_image
Kotlićijada u Obrežu
categories_image
U subotu „Grgurevačko leto“
categories_image
Likovna radionica u Beočinu
categories_image
Počinje Art Front festival u Sremskoj Mitrovici
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Škola bez nasilja

categories_image

Društvo | Vesti

Novogodišnji intervju sa gradona...

categories_image

Društvo | Zabava | Vesti | Šid

Za vikend “Bibićevi dani”

categories_image

Vesti | Inđija

Pokrajinski sekretar za sport po...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt