Još 90 miliona za prečistač otpadnih voda

Projekat izgradnje prečistača otpadnih voda u Vrdniku biće proširen i zahvaljujući sredstvima Pokrajinske vlade od još 90 miliona dinara biće i dodatnih radova na ovom trenutno najvećem infrastrukturnom projektu u Opštini Irig. Radovi obuhvataju izgradnju trafo-stanice, crpnih pumpi i kolektora u dužini od dva kilometra od mesta završetka vrdničke kanalizacije do samog prečistača. Ovim sredstvima nalažu se dodatni radovi za prečistač koji je pojektovan tako da može da podmiri sadašnje, ali i buduće potrebe naselja kada dođe do proširenja turističkih i stambenih kapaciteta, napominju u Opštini Irig.

-Ova sredstva su jako značajna jer je Opština Irig trebalo da snosi troškove pomenutih dodatnih radova. Zaključkom Pokrajinske vlade odobrena su nam ova sredstva i time nam je Pokrajina izašla u susret, jer je trebalo da trafostanicu i kolektor radimo iz sopstvenih sredstava. Praktično smo uštedeli 90 miliona dinara u opštinskom budžetu, rekao je Tihomir Stojaković, predsednik Opštine Irig.

Izgradnja prečistača otpadnih voda projektovana je na 15.000 korisnika, prvo se radi za potrebe 10.000 korisnika, a po potrebi za još 5.000, bez većih dodatnih građevinskih radova. U Opštini Irig napominju da je projekat i rađen tako da reši pitanje otpadnih voda za više generacija. Vrednost investicije koja se realizuje tokom dve godine je oko 850 miliona dinara i finansirana je iz pokrajinskog budžeta.

S.B.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.