  • petak, 21. avgust 2026.
Najava isključenja struje za ponedeljak, 24. avgust
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Najava isključenja struje za ponedeljak, 24. avgust

21. avgust 2026. godine

Za ponedeljak, 24. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Čalma od 08:00 do 12:00 časova

Veći deo sela osim,
Planinska 17-53, 14-66 i bb
9. Novembar 13-21A, 10-22A

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