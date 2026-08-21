Najava isključenja struje za ponedeljak, 24. avgust

Za ponedeljak, 24. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Čalma od 08:00 do 12:00 časova

Veći deo sela osim,

Planinska 17-53, 14-66 i bb

9. Novembar 13-21A, 10-22A

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