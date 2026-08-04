  • utorak, 4. avgust 2026.
Najava isključenja struje za četvrtak, 6. avgust
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Najava isključenja struje za četvrtak, 6. avgust

4. avgust 2026. godine

Za četvrtak, 6. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šuljam od 09:00 do 09:30 časova

Posavska 10-78, bb
Uroša Stojšića 4-74, 5-21 i bb

Laćarak od 10:00 do 10:30 časova

1.Novembar 352-380

Kuzmin od 11:00 do 11:30 časova

Savska 3-63, 2-52

Sot od 13:30 do 14:00 časova

Pumpna stanica vodosnadbevanja – Moše Pijade b.b.
Vladimira Nazora od br. 11-25 i 12-24 i b.b.

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.

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