Najava isključenja struje za četvrtak, 6. avgust

Za četvrtak, 6. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Šuljam od 09:00 do 09:30 časova

Posavska 10-78, bb

Uroša Stojšića 4-74, 5-21 i bb

Laćarak od 10:00 do 10:30 časova

1.Novembar 352-380

Kuzmin od 11:00 do 11:30 časova

Savska 3-63, 2-52

Sot od 13:30 do 14:00 časova

Pumpna stanica vodosnadbevanja – Moše Pijade b.b.

Vladimira Nazora od br. 11-25 i 12-24 i b.b.

U slučaju vremenskih neprilika E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo da odustane od navedenih radova.

E.D. Sremska Mitrovica zadržava pravo ukoliko se radovi završe ranije da ranije uključi KDS.

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