Ekspo karavan u subotu u Rumi

Ruma-U subotu, 8. avgusta, EKSPO karavan – Paviljon igre, će biti održan na Gradskom trgu u Rumi od 10 do 20 časova. Tokom celog dana posetioce očekuju interaktivni sadržaji, igre, predstavljanje lokalnih talenata, muzika, sport, kultura i zanimljive priče koje predstavljaju Rumu i Srem na putu ka EKSPO 2027 Beograd. Centralni program počinje u 18 časova, kada će se predstaviti kulturno-umetnička društva, muzički izvođači, sportski klubovi, ustanove kulture i brojni stvaraoci koji svojim radom doprinose razvoju zajednice.

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