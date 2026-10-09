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Dečija nedelja u Mesnoj zajednici „29. novembar“
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
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Dečija nedelja u Mesnoj zajednici „29. novembar“

9. oktobar 2026. godine

Povodom Dečije nedelje, u prostorijama Mesne zajednice „29. novembar“ u Sremskoj Mitrovici organizovana je kreativna radionica za učenike prvog razreda Osnovne škole „Sveti Sava“, koji su došli u pratnji učiteljice Gordane Durmiši.

Kroz zajednički rad i kreativne zadatke, mališani su imali priliku da iskažu svoju maštu i provedu vreme u prijatnom druženju.

Iz Saveta Mesne zajednice „29. novembar“ poručuju da je obeležavanje Dečije nedelje prilika da se dodatno ukaže na značaj podrške najmlađima i stvaranja podsticajnog okruženja za njihovo odrastanje.

„Želimo da deca znaju da su dobrodošla u našoj mesnoj zajednici i da ovde mogu da se druže, stvaraju i razvijaju prijateljstva. Nastavićemo da podržavamo sadržaje koji podstiču njihovu kreativnost i povezuju ih sa sredinom u kojoj odrastaju“, navode iz Saveta.

Na kraju susreta, iz Mesne zajednice zahvalili su učenicima i njihovoj učiteljici na poseti, uz poruku da su dečija radost i osmesi najlepša potvrda značaja ovakvih susreta.

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