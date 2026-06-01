Voda stiže na Frušku goru: Radovi teku po planu

Izgradnja glavnog voda nove vodovodne mreže na relaciji Sremska Mitrovica – Milekić salaš odvija se u dogovorenom roku. Na projektovanoj trasi linije vodosnabdevanja urađena su dva podbušenja ispod asfaltnih saobraćajnica i jedno ispod auto puta. Završeno je i provlačenje polietilenskog cevovoda prečnika 250 mm kroz odgovarajuću zaštitnu čeličnu cev kako bi vodovodna mreža nastavila svoj put ka Milekić salašu i dalje ka fruškogorskim mestima Veliki Radinci, Bešenovo, Šuljam i delu vikend naselja Bešenovački Prnjavor. Vodovodna mreža sa pripadajućim šahtovima već je postavljena u dužini od oko 800 metara.

Istovremeno, u ovoj fazi realizacije projekta u toku su radovi na izgradnji buster stanice čiji je zadatak da pomoću odgovarajućih pumpi potiskuje vodu ka fruškogorskim selima.

-Reč je o veoma zahtevnom projektu koji JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica realizuje u saradnji sa Vladom Republike Srbije, Ministarstvom za javna ulaganja i Gradom Sremska Mitrovica sa ciljem da se obezbede veće količine vode za Fruškogorje. Na ovaj način ćemo dobiti dodatnu sigurnost i za postojeći tranzitni vod koji ide prema manđeloškom putu, odnosno Manđelosu i Ležimiru sa vikend naseljima. U slučaju nepredviđenih okolnosti u delu tranzitnog voda do tačke prespajanja, moći ćemo paralelno da koristimo oba voda i tako prevladamo posledice potencijalnih havarija. To će nam doneti stabilnije snabdevanje u svakom trenutku, naročito tokom leta kada su ovim mestima potrebne veće količine vode od onih koje sada imaju reči su Dragana Despotovića, v.d.direktora sremskomitrovačkog „Vodovoda“.

Vrednost investicije je oko 60 miliona dinara, a rok za završetak posla je 21. jul ove godine.

