U Šidu obeležen Svetski dan bez duvana

Povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvana, koji se širom sveta obeležava sa ciljem podizanja svesti o štetnim posledicama upotrebe duvana i očuvanju zdravlja, Polivalentna patronažna služba Doma zdravlja Šid realizovala je edukativne aktivnosti u predškolskim ustanovama u Ljubi, Bačincima i Gibarcu.

Kroz razgovor, igru i prilagođene radionice, najmlađi su imali priliku da nauče koliko je važno čuvati zdravlje, usvajati zdrave životne navike i boraviti u okruženju bez duvanskog dima. Poseban akcenat stavljen je na značaj čistog vazduha, fizičke aktivnosti i zdravih izbora koji doprinose pravilnom rastu i razvoju dece.

Dom zdravlja Šid nastavlja sa preventivnim i zdravstveno-vaspitnim radom u lokalnoj zajednici, sa ciljem stvaranja zdravijeg i bezbednijeg okruženja za sve generacije.

