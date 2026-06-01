  • ponedeljak, 1. jun 2026.
U Šidu obeležen Svetski dan bez duvana
Društvo | Vesti | Šid
0 Komentara

U Šidu obeležen Svetski dan bez duvana

1. jun 2026. godine

Povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvana, koji se širom sveta obeležava sa ciljem podizanja svesti o štetnim posledicama upotrebe duvana i očuvanju zdravlja, Polivalentna patronažna služba Doma zdravlja Šid realizovala je edukativne aktivnosti u predškolskim ustanovama u Ljubi, Bačincima i Gibarcu.

Kroz razgovor, igru i prilagođene radionice, najmlađi su imali priliku da nauče koliko je važno čuvati zdravlje, usvajati zdrave životne navike i boraviti u okruženju bez duvanskog dima. Poseban akcenat stavljen je na značaj čistog vazduha, fizičke aktivnosti i zdravih izbora koji doprinose pravilnom rastu i razvoju dece.

Dom zdravlja Šid nastavlja sa preventivnim i zdravstveno-vaspitnim radom u lokalnoj zajednici, sa ciljem stvaranja zdravijeg i bezbednijeg okruženja za sve generacije.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Protekle nedelje rođeno 16 beba u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Predstavljena monografija „Vojna bolnica u Petrovaradinu (1689-2024)“ Dragana Koruge
categories_image
„Konopaški klub Ruma“ prvi na debitantskom nastupu u Futogu
categories_image
Na pomolu Odluka o autobuskim stajalištima na teritoriji Stare Pazove
categories_image
Seoska slava u Višnjićevu: Trpeze ostale, gosti se proredili
categories_image
Kraljice u ponedeljak pevaju rumskim ulicama
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Svečana akademija povodom Vidovdana

categories_image

Društvo | Kultura

Besplatno članstvo u mitrovačkoj...

categories_image

Društvo | Hronika | Beočin | Vesti

Opšina Beočin u programu „Za čis...

categories_image

Vesti | Inđija

Održana sednica inđijske Skupštine

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt