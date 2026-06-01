Veče posvećeno Stefanu Lazareviću u „Sirmiumartu“

Ljubitelji književnosti, istorije i srednjovekovne srpske kulture imaće priliku da u utorak, 2. juna, prisustvuju književnoj večeri „Slovo ljubve“, posvećenoj životu i književnom stvaralaštvu Stefana Lazarevića, jedne od najznačajnijih ličnosti srpske srednjovekovne istorije. Program će biti održan sa početkom u 19 časova u Centru za kulturu „Sirmiumart“, u Starom šoru 92.

Stefan Lazarević, vitez, državnik, pisac i mecena, ostavio je dubok trag u srpskoj kulturi i književnosti. Posebno mesto u njegovom stvaralaštvu zauzima „Slovo ljubve“, poetska poslanica koja se i danas smatra jednim od najlepših dela srpske srednjovekovne književnosti.

O životu i književnom delu Stefana Lazarevića govoriće novosadske pesnikinje, Vesna Prugić Mileusnić, Ljiljana Fijat i Ljiljana Jarić.

Pod sloganom „Kad reč postane dodir, a ljubav slovo, nastaje pesma“, ovo književno veče biće prilika da se publika podseti značaja Stefana Lazarevića kao vladara, viteza i stvaraoca, ali i trajne vrednosti njegovog najpoznatijeg književnog dela.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.