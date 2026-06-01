Opština Pećinci podržava male maturante i njihove roditelje

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić uručio je 29. maja jednokratnu novčanu pomoć za male maturante dvema porodicama u našoj opštini. On je tom prilikom izjavio da je ovo jedna od novijih mera podrške porodici, deci i obrazovanju koju Opština Pećinci sprovodi od 2024. godine.

-Ono što obećamo – to i ispunjavamo. Ovo su male novčane nagrade za učenike koji završavaju četvrti i osmi razred, da olakšamo njihovim porodicama da se spreme za proslavu male mature. I ovim gestom pokazujemo da Opština Pećinci misli na svoje građane – poručio je predsednik Đokić.

Predsednik Đokić je podsetio da Opština Pećinci čitavim nizom mera brine o svojim građanima od samog rođenja, kroz celo školovanje, do zaposlenja i zasnivanja porodice. Svako novorođenče u opštini Pećinci dobija od Opštine 40.000 dinara, vrtić je besplatan za svu decu, a svi osnovci dobijaju besplatne udžbenike. Opština Pećinci đake generacije nagrađuje sa 30.000, a nosioce Vukove diplome sa 15.000 dinara. Najuspešnije učenike u učenju i u školskom sportu nagrađuje besplatnim letovanjem.

Srednjoškolcima i studentima regresira putne troškove, a najbolje studente i stipendira. Kao jedna od industrijski najrazvijenijih sredina u Srbiji, opština Pećinci pruža mladim ljudima brojne prilike za zaposlenje i razvoj karijere, a svakom novom bračnom paru isplaćuje 50.000 dinara. Cilj svih ovih mera je, ističe Đokić, da se naša opština učini što boljim mestom za život i za odgajanje porodice.

Ove godine u opštini Pećinci pomoć od 10.000 dinara dobija ukupno 196 malih maturanata koji završavaju četvrti razred, dok pomoć od 20.000 dinara dobija 200 malih maturanata koji završavaju osmi razred.

Izvor/foto: pecinci.org

