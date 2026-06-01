Predstavljena monografija „Vojna bolnica u Petrovaradinu (1689-2024)“ Dragana Koruge

Monografija „Vojna bolnica u Petrovaradinu (1689-2024)“ autora Dragana Koruge, objavljena u izdanju Medija centra „Odbrana“ 2024. godine, predstavljena je sremskomitrovačkoj publici u četvrtak 28. maja u Biblioteci „Gligorije Vozarović“.

U promociji knjige učestvovali su autor, prim. dr sci. med. Dragan Koruga, pukovnik u penziji i bibliotekarka Milijana Dmitrović Torma. Nakon predstavljanja autora kroz biografske podatke, Milijana Dmitrović Torma ukazala je na značaj monografije za nacionalnu istoriju, ali i njeno mesto u zavičajnoj zbirci naše biblioteke. Autor je istakao važnost istorijskog konteksta u priči o bolnici, kao i potrebu za objavljivanjem monografije na osnovu novih arhivskih otkrića. Osvrnuo se na zdravstvene prilike u prethodnim vremenima, na značajne ličnosti, ali i na sve one ljude, upravnike, doktore, medicinsko osoblje koji su svojom brigom i predanim radom održavali bolnicu kroz nekoliko vekova njenog postojanja.

Prim. dr sci. med. Dragan Koruga, rođen je u Sremskoj Mitrovici 1962. godine gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1988. godine, nakon čega počinje da radi u Zdravstvenom centru u Sremskoj Mitrovici. U Instututu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici završio je specijalizaciju iz pneumoftiziologije 1998. godine. Od 1999. godine radio je u Vojnoj bolnici u Petrovaradinu, gde je od 2010. zamenik upravnika, a od 2019. upravnik, kada je i promovisan u čin pukovnika. Za primarijusa pneumoftiziologije proizveden je 2005. godine, magistrirao je 2006. godine u Novom Sadu, a doktorirao 2016. u Beogradu. Tokom svoje bogate profesionalne karijere objavio je 50 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima i učestvovao na nekoliko Kongresa Evropskog respiratornog udruženja. Citiran je 120 puta u svetskoj literaturi. Dva puta je boravio u Somaliji kao vođa tima u mirovnim misijama. Oženjen je, ima dvoje dece, a od 2025. godine je u penziji.

