„Konopaški klub Ruma“ prvi na debitantskom nastupu u Futogu

Ruma-“Konopaški klub Ruma” je u svom prvom nastupu na takmičenjima, “13. SABORU JANjANA” u Futogu, ostvario pobedu od četiri ekipe, bez ijedne izgubljene runde!Momci predvođeni jednim od najjačih ljudi Balkana strongmenpm Petrom Ilićem nadaju se i spremaju za nove pobede. Članovi nepobeđene rumske ekipe su Milan Fumić, Nikola Vuković, Stefan Jovanov, Petar Ilić i Đorđe Ilić. Konkurencija je bila jaka sa već iskusnim ekipama u takmičenjima i što je bitno napomenuti u zbiru kilaža mnogo teži od ekipe Rume, ali momci zbog dobre fizičke spreme i kondicije, ali i lepe tehnike nisu izgubili nijednu rundu na debitantskom nastupu.

