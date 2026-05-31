„Konopaški klub Ruma“ prvi na debitantskom nastupu u Futogu
31. maj 2026. godine

Ruma-“Konopaški klub Ruma” je u svom prvom nastupu na takmičenjima, “13. SABORU JANjANA” u Futogu, ostvario pobedu od četiri ekipe, bez ijedne izgubljene runde!Momci predvođeni jednim od najjačih ljudi Balkana strongmenpm Petrom Ilićem nadaju se i spremaju za nove pobede. Članovi nepobeđene rumske ekipe su Milan Fumić, Nikola Vuković, Stefan Jovanov, Petar Ilić i Đorđe Ilić. Konkurencija je bila jaka sa  već iskusnim ekipama  u takmičenjima i što je bitno napomenuti u zbiru kilaža mnogo teži od ekipe Rume, ali  momci zbog dobre fizičke spreme i kondicije, ali i lepe tehnike nisu izgubili   nijednu rundu na debitantskom nastupu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

