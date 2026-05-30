  • subota, 30. maj 2026.
Kraljice u ponedeljak pevaju rumskim ulicama
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Kraljice u ponedeljak pevaju rumskim ulicama

30. maj 2026. godine

Ruma-Dvanaesti put rumske kraljice će u ponedeljak 1.juna krenuti u pohod rumskim sokacima i pevati pesme za blagostanje. U prepodnevnim satima će prisustvovati liturgiji u glavnoj rumskoj crkvi odakle će krenuti gradom i ulicama pevati stare pesme za blagostanje, dobar rod I dobrobit zajednice ali i svakog domaćina koji ih rašinene kapije dočeka u svoj dom. Okupljene u Ansamblu narodnih igara i pesama „Branko Radičević“ Ruma zajedno sa šefom ansambla Petrom Popovićem vratile su kraljice tamo gde pripadaju, među narod. Običaj je vezan za praznik Duhove kada devojke u najlepšim nošnjama posle liturgije obilaze ulice, domove i ustanove pevajući pesme koje treba da domaćinima donesu radost, zdravlje, blagostanje, dobar rod, porod i udaju i ženidbu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Prikupljanje pesticidnog ambalažnog otpada
categories_image
U junu akcija prikupljanja pesticidnog otpada
categories_image
Počeli radovi u Bloku 22, u planu moderan park
categories_image
Kulen traži lenjog gazdu
categories_image
Taktičko-tehnički zbor Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici
categories_image
U istim klupama posle skoro sedam decenija
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Revizija Strategije održivog raz...

categories_image

Vesti | Inđija

Nova kadrovska rešenja u Inđiji

categories_image

Vesti | Stara Pazova

Centar dobio krsnu slavu

categories_image

Vesti | Ruma

Ostvarenje rumskog budžeta zadov...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt