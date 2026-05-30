Kraljice u ponedeljak pevaju rumskim ulicama

Ruma-Dvanaesti put rumske kraljice će u ponedeljak 1.juna krenuti u pohod rumskim sokacima i pevati pesme za blagostanje. U prepodnevnim satima će prisustvovati liturgiji u glavnoj rumskoj crkvi odakle će krenuti gradom i ulicama pevati stare pesme za blagostanje, dobar rod I dobrobit zajednice ali i svakog domaćina koji ih rašinene kapije dočeka u svoj dom. Okupljene u Ansamblu narodnih igara i pesama „Branko Radičević“ Ruma zajedno sa šefom ansambla Petrom Popovićem vratile su kraljice tamo gde pripadaju, među narod. Običaj je vezan za praznik Duhove kada devojke u najlepšim nošnjama posle liturgije obilaze ulice, domove i ustanove pevajući pesme koje treba da domaćinima donesu radost, zdravlje, blagostanje, dobar rod, porod i udaju i ženidbu.

