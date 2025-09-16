Upis novih članova u Tamburaški orkestar „Srem“

Ukoliko u srcu nosite ljubav prema tamburaškoj muzici i sa ponosom svirate svoj instrument, pozivani ste da postanete deo muzičke porodice i pridružite se Tamburaškom orkestru „Srem“ koji već decenijama čuva i prenosi bogatstvo sremske tradicije, gradeći prijateljstva i zajedništvo kroz zvuke tambure, muzike koja spaja generacije.

Kroz svoju istoriju, orkestar je iznedrio brojne vrsne muzičare i ostavio dubok trag u očuvanju i promovisanju tamburaške umetnosti. Upravo zato „Srem“ nije samo orkestar, on je čuvar jednog dela našeg nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Budite deo tamburaške priče koja živi u svakoj žici, u svakoj pesmi i u srcima svih generacija.

Probe orkestra održavaju se svakog petka od 20 sati u Centru za kulturu „Sirmiumart“, Stari šor 92.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti prof. Zorici Opačić na broj telefona +381 (63) 552 938.

Sremska Mitrovica ima dugu i bogatu tradiciju tamburaškog muziciranja – prvi orkestar u gradu osnovan je još krajem 19. veka. Od tada pa sve do danas, tambura je ostala živa nit kulturnog identiteta ovog kraja, muzika koja povezuje generacije i priča priču o Sremu.Posle pauze pedesetih godina 20. veka, tamburaška aktivnost je oživela 1973. godine pri Domu omladine (danas Centar za kulturu „Sirmijumart“) osnivanjem ansambla koji će ubrzo dobiti ime Tamburaški orkestar „Srem“.

Prve generacije činili su entuzijasti i zaljubljenici u muziku, a već 1974. godine orkestar je krenuo na svoje prvo gostovanje u Temišvar. Vremenom je ansambl rastao, dobijao podmladak iz redova srednjoškolaca i postao veliki orkestar koji neguje koncertnu tamburašku muziku. Saradnja sa folklornim ansamblima, vokalnim solistima i Muzičkom školom „Petar Krančević“ donela je novu energiju, a zajedno sa dečjim orkestrom „Srem“ je osvajao brojne nagrade i priznanja širom zemlje.

Danas orkestar deluje pod okriljem Centra za kulturu „Sirmijumart“, a nakon dugogodišnjeg vođstva Milenka Bobića, uz veliku posvećenost vodi ga prof. Zorica Opačić. Njena pedagoška i umetnička energija unela je novi sjaj u ansambl, koji danas spaja mladost i iskustvo u jedinstven muzički izraz.

Tamburaški orkestar „Srem“ izgradio je prepoznatljiv identitet zasnovan na tradicionalnim pesmama, autentičnim tamburaškim kompozicijama i savremenim obradama popularnih melodija u duhu tambure.

On nije samo čuvar gradske tradicije – već i njen aktivni graditelj. Svaki nastup orkestra predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, spajanje tradicije i modernog izraza, dokazujući da je tamburaška muzika i danas podjednako živa, snažna i inspirativna.

