Na pomolu Odluka o autobuskim stajalištima na teritoriji Stare Pazove

U toku je javna rasprava o nacrtu odluke o izradi Odluke o autobuskim stajalištima za gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji Opštine Stara Pazova i o nacrtu odluke o izradi Odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika na teritoriji opštine. Javna rasprava o oba nacrta počela je 22. maja i traje do 1. juna do 15 časova.

Predloženim odlukama precizno se određuju autobuska stajališta na teritoriji cele opštine, uključujući Staru i Novu Pazovu, Vojku, Krnješevce, Golubince, Surduk, Belegiš, Stare i Nove Banovce, kao i Banovce Dunav. U dokumentima su navedene tačne lokacije stajališta sa ulicama, brojevima i kilometrima puta, a cilj je usklađivanje mreže javnog prevoza sa važećim propisima.

Predviđeno je da stupanjem na snagu novih odluka prestanu da važe dosadašnje odluke o autobuskim stajalištima iz 2019. i 2021. godine u delovima koji se odnose na prigradski i međumesni prevoz putnika.

Tekst nacrta objavljen je na zvaničnoj internet stranici opštine.

Primedbe, predlozi i sugestije na nacrt Odluke mogu se predati u pisanom obliku na pisarnici Opštinske uprave opštine Stara Pazova, Svetosavska br. 11 i putem elektronske pošte: rasprava@starapazova.rs.

Nakon završetka javne rasprave nadležno odeljenje analiziraće pristigle predloge i sačiniti izveštaj koji će biti objavljen na sajtu opštine.

Izvor: RTV Stara Pazova

