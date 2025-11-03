Počela isplata 50 odsto školarine samofinansirajućim studentima

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije izvršilo je 31. oktobra, na osnovu podataka koje je dobilo od visokoškolskih ustanova, prve isplate sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50 odsto troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini.

Do 23. oktobra, 19 visokoškolskih ustanova dostavilo je podatke za ukupno 16.043 samofinansirajuća studenta.

Ministarstvo prosvete podseća studente na to da, ukoliko ispunjavaju uslove za povraćaj sredstava za školarine, obavezno otvore studentsku karticu ukoliko već nisu, jer se isključivo putem nje vrši isplata sredstava.

Prijave za studentsku karticu vrše se putem portala Uprave za trezor.

Sredstva se isplaćuju studentima na osnovu podataka koje Ministarstvu dostavljaju visokoškolske ustanove.

Zaključno sa 23. oktobrom ove godine, 20 visokoškolskih ustanova je dostavilo podatke o samofinansirajućim studentima, dok je do 30. oktobra još 40 visokoškolskih ustanova dostavilo neophodne informacije.

Ministarstvo prosvete i Banka Poštanska štedionica vršiće isplatu na nedeljnom nivou, svakog petka, na osnovu podataka koje visokoškolske ustanove dostave Ministarstvu zaključno sa četvrtkom u podne prethodne nedelje.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 19/2025) predviđa da studenti visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Republika, ako su državljani Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine, koju su platili u tekućoj školskoj godini.

Ovaj zakon predviđa i to da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

Za isplatu povraćaja sredstava za 50 odsto plaćenih školarina prvim studentima danas je uplaćeno ukupno 239.553.327 dinara, dok je za ove namene opredeljeno ukupno šest milijardi dinara u budžetu Ministarstva prosvete.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.