Mlada Inđija poklekla u finišu, Bačka bliža opstanku
1. jun 2026. godine

U poslednjoj utakmici na Toyo Tires areni ove sezone Inđija je poražena od ekipe OFK Bačka rezultatom 2:1. Za domaći tim ovaj susret nije imao rezultatski značaj, pošto je ranije ostao bez šansi da sačuva srpskoligaški status. Sa druge strane, gostima iz Bačke Palanke bodovi su bili od velikog značaja u borbi za opstanak, pa su ovim trijumfom napravili važan korak ka ostvarenju tog cilja. Palančani se trenutno nalaze u sigurnoj zoni i pokušaće da izbegnu čak i baraž za opstanak.

OFK Bačka je na teren izašla sa imperativom pobede, dok je Inđija igrala rasterećeno, ali ni u jednom trenutku nije dozvoljavala gostima da lako uspostave potpunu kontrolu nad utakmicom. Prvo poluvreme proteklo je bez pogodaka, a mreže su mirovale sve do 57. minuta. Tada je Hromiš uspeo da savlada Oparnicu i donese prednost gostujućem timu.

Inđija se, međutim, nije predavala. Posle dvadesetak minuta igre u nastavku, Cvetković je pogodio za izjednačenje i vratio svoj tim u meč.

Ipak, mlada ekipa Inđije nije uspela da odoli pritisku gostiju u završnici susreta. OFK Bačka je do novog vođstva stigla u 85. minutu, kada je Janjić zatresao mrežu domaćih i postavio konačnih 2:1, donevši svom timu izuzetno važna tri boda u borbi za opstanak.

FK Inđija – OFK Bačka (Bačka Palanka) 1:2 (0:0)
Glavni sudija: Miloš Ivanović. Pomoćnici: Predrag Svilenković i Dušan Zorić. Četvrti sudija: Zorana Stoiljković.
Strelci: 0:1 Hromiš u 57. min, 1:1 Cvetković u 76. min, 1:2 Janjić u 85. minInđija: Oparnica, Nedeljković (od 62. min M. Dobrijević), Vlaisavljević (od 82. min Dubajić), L. Dobrijević, Hrnjaz (od 62. min Cvetković), Bajić, Đurđević, Matić, Dimitrić, Zekić (od 82. min Milošević), Galuška (od 71. min Ulemek). Trener: M. Blanuša
OFK Bačka: Matić, Zonić, Obradović, Vještica, Perišić, Stamatović, Bošnjak, Tokin, Hromiš (od 76. min Rađenović), Milisavljević (od 46. min Janjić), Kostadinović (od 82. min Veselinović). Trener: G. Zekić

Izvor/foto: fk-indjija.com

