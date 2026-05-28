Sportsko-rekreativna manifestacija „Tur de Fruška“ 30. i 31. maja na Fruškoj gori

Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta obratio se danas na konferenciji za novinare povodom predstojeće sportsko-rekreativne manifestacije „Tur de Fruška“, koja će biti održana 30. i 31. maja u Vrdniku, uz generalno pokroviteljstvo Pokrajinske vlade.

Basta je podsetio da je reč o sedmoj po redu sportsko-turističkoj manifestaciji, koja iz godine u godinu beleži rast i od samog početka ima podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

-Veoma smo zadovoljni kako ova manifestacija napreduje. Takmičara i učesnika je sve više, a raste i interesovanje za biciklizam. Pokrajinska vlada je 2022. godine pokazala razumevanje za ideju Biciklističke asocijacije Vojvodine. Svake godine uvode se novi sadržaji, što potvrđuje uspeh i posvećenost organizatora, ali i značaj ove manifestacije koja približava sport i prirodu svima – istakao je Basta.

On je podsetio i na širi značaj manifestacije, čiji je cilj promocija sporta, zajedništva, Fruške gore, kao i razvoja Vrdnika i opštine Irig.

Predsednik Opštine Irig Tihomir Stojaković istakao je da „Tur de Fruška“ ima veliki značaj za najstariji nacionalni park u Srbiji, koji zaslužuje ovakve sportske događaje koji promovišu zdrav način života i povezuju ekologiju i turizam.

-Već prve godine održavanja ‘Tur de Fruška’ postala je jedna od najmasovnijih manifestacija, a banja Vrdnik zauzela je visoko mesto među banjama u Srbiji. Zahvaljujući ovakvim događajima i podršci Pokrajinske vlade i Vlade Republike Srbije, investicije u našoj opštini rastu – istakao je Stojaković, poželevši učesnicima uspešne rezultate.

Direktor manifestacije Ivan Arpaš naglasio je da je veliki uspeh to što, i nakon šest izdanja, „Tur de Fruška“ i dalje okuplja najveći broj biciklista i trejl trkača.

Prema njegovim rečima, u jednom danu očekuje se više od 1.500 učesnika iz 14 zemalja, kao i preko 2.500 posetilaca. On je zahvalio Pokrajinskoj vladi, resornom sekretarijatu i Opštini Irig na kontinuiranoj podršci, ističući da je reč o manifestaciji koja ima tendenciju daljeg širenja.

Na konferenciji je predstavljen i ovogodišnji sportski program, koji obuhvata rekreativni MTB maraton, E-MTB maraton za električne bicikle, eliminator trku (XCE), dečije biciklističke trke, kao i trejl trke.

Tekst i foto: Pres biro Pokrajinske vlade

