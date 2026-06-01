  • ponedeljak, 1. jun 2026.
Poraz za oproštaj od domaće publike: Naftagas slavio u Novim Banovcima
Sport
0 Komentara

Poraz za oproštaj od domaće publike: Naftagas slavio u Novim Banovcima

1. jun 2026. godine

Omladinac iz Novih Banovaca poražen je na domaćem terenu od budućeg prvoligaša Naftagasa iz Elemira rezultatom 4:2 i na taj način se neuspehom oprostio od domaće publike. Od naredne sezone na stadionu „Pavle Ledenčić Leša“ igraće se utakmice Vojvođanske lige Jug, pošto je banovački tim ranije ostao bez šansi da sačuva srpskoligaški status.

S obzirom na to da je pitanje opstanka već bilo rešeno, šef stručnog štaba Omladinca Dejan Paunković odlučio je da priliku pruži mlađim igračima, pa je protiv lidera prvenstva na teren izveo podmlađeni sastav. Gosti iz Elemira od samog početka pokazali su zbog čega se nalaze na vrhu tabele i zbog čega će naredne sezone nastupati u Prvoj ligi Srbije. Već u 9. minutu Kovačević je doveo Naftagas do prednosti, da bi Pantić u 26. minutu duplirao vođstvo gostiju. Samo nekoliko minuta kasnije mrežu Ganića zatresao je i Dakić, pa je Naftagas posle nešto više od pola sata igre imao ubedljivih 3:0.

Ipak, domaći tim nije odustajao. U samom finišu prvog poluvremena Ademi je uspeo da savlada golmana gostiju i u 45. minutu smanji zaostatak Omladinca, pa se na odmor otišlo rezultatom 3:1 za ekipu iz Elemira.

Nadu domaćim navijačima da bi njihovi ljubimci mogli da se vrate u meč doneo je Đurić u 57. minutu, kada je pogodio za 2:3 i potpuno vratio neizvesnost u susret. Međutim, samo desetak minuta kasnije usledio je odgovor lidera prvenstva. Pantić je postigao svoj drugi pogodak na utakmici i ponovo doneo svom timu dva gola prednosti.

Do kraja susreta Naftagas je rutinski sačuvao stečeno vođstvo i bez većih problema priveo utakmicu kraju, potvrdivši ulogu favorita. Konačan rezultat glasio je 4:2 za goste iz Elemira, koji su još jednom pokazali kvalitet ekipe koja će od naredne sezone nastupati u višem rangu takmičenja.

FK Omladinac (Novi Banovci) – FK Naftagas (Elemir) 2:4 (1:3)
Glavni sudija: Ognjen Mitrović. Pomoćnici: Dušan Lukić i Milan Leđinac. Četvrti sudija: Nikola Šćepanović
Strelci: 0:1 Kovačević u 9. min, 0:2 Pantić u 26. min, 0:3 Dakić u 31. min, 1:3 Ademi u 45. min, 2:3 Đurić u 57. min, 2:4 Pantić u 69. min

Omladinac: Ganić, Delja, Milosavljević, Maksimović (od 69. min Marković), Ademi, Subotić, Vujko, Lazarević, Perić, Drekić, Đurić. Trener: D. Paunković

Naftagas: Todić, Pavlović, Nikolić (od 83. min Trajković), Stepanov, Popov (od 46. min Perin), Kovačević, Dakić (od 46. min Zarubica), Goronjić (od 46. min Bojat), Pantić, Gajilović, Kovačević. Trener: N. Stojanović

Izvor/foto: fkomladinac.com

    Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

    Najnovije vesti

    categories_image
    „Konopaški klub Ruma“ prvi na debitantskom nastupu u Futogu
    categories_image
    Balkansko vojno prvenstvo u planinskom trčanju
    categories_image
    Sportsko-rekreativna manifestacija „Tur de Fruška“ 30. i 31. maja na Fruškoj gori
    categories_image
    Slavlje Rumljana u Inđiji: Sloven došao do istorijskog pehara u Kupu Vojvodine
    categories_image
    Mitrovčanin Petar Vukmir vicešampion Vojvodine
    categories_image
    Sloboda na dobrom putu da izbori opstanak bez baraža
    Povezane Vesti
    categories_image

    Sport

    Četiri medalje za „Sirmium...

    categories_image

    Reportaža | Sport | Inđija

    Puna “Marakana” i srce na terenu...

    categories_image

    Sport | Šid

    Jednoglasna podrška za novi mand...

    categories_image

    Sport | Sremska Mitrovica

    Ekipa Gen. Spineri pobednik Grad...

    TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

    Ostavi komentar

    Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
    Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

    © Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt