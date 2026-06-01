Poraz za oproštaj od domaće publike: Naftagas slavio u Novim Banovcima

Omladinac iz Novih Banovaca poražen je na domaćem terenu od budućeg prvoligaša Naftagasa iz Elemira rezultatom 4:2 i na taj način se neuspehom oprostio od domaće publike. Od naredne sezone na stadionu „Pavle Ledenčić Leša“ igraće se utakmice Vojvođanske lige Jug, pošto je banovački tim ranije ostao bez šansi da sačuva srpskoligaški status.

S obzirom na to da je pitanje opstanka već bilo rešeno, šef stručnog štaba Omladinca Dejan Paunković odlučio je da priliku pruži mlađim igračima, pa je protiv lidera prvenstva na teren izveo podmlađeni sastav. Gosti iz Elemira od samog početka pokazali su zbog čega se nalaze na vrhu tabele i zbog čega će naredne sezone nastupati u Prvoj ligi Srbije. Već u 9. minutu Kovačević je doveo Naftagas do prednosti, da bi Pantić u 26. minutu duplirao vođstvo gostiju. Samo nekoliko minuta kasnije mrežu Ganića zatresao je i Dakić, pa je Naftagas posle nešto više od pola sata igre imao ubedljivih 3:0.

Ipak, domaći tim nije odustajao. U samom finišu prvog poluvremena Ademi je uspeo da savlada golmana gostiju i u 45. minutu smanji zaostatak Omladinca, pa se na odmor otišlo rezultatom 3:1 za ekipu iz Elemira.

Nadu domaćim navijačima da bi njihovi ljubimci mogli da se vrate u meč doneo je Đurić u 57. minutu, kada je pogodio za 2:3 i potpuno vratio neizvesnost u susret. Međutim, samo desetak minuta kasnije usledio je odgovor lidera prvenstva. Pantić je postigao svoj drugi pogodak na utakmici i ponovo doneo svom timu dva gola prednosti.

Do kraja susreta Naftagas je rutinski sačuvao stečeno vođstvo i bez većih problema priveo utakmicu kraju, potvrdivši ulogu favorita. Konačan rezultat glasio je 4:2 za goste iz Elemira, koji su još jednom pokazali kvalitet ekipe koja će od naredne sezone nastupati u višem rangu takmičenja.

FK Omladinac (Novi Banovci) – FK Naftagas (Elemir) 2:4 (1:3)

Glavni sudija: Ognjen Mitrović. Pomoćnici: Dušan Lukić i Milan Leđinac. Četvrti sudija: Nikola Šćepanović

Strelci: 0:1 Kovačević u 9. min, 0:2 Pantić u 26. min, 0:3 Dakić u 31. min, 1:3 Ademi u 45. min, 2:3 Đurić u 57. min, 2:4 Pantić u 69. min

Omladinac: Ganić, Delja, Milosavljević, Maksimović (od 69. min Marković), Ademi, Subotić, Vujko, Lazarević, Perić, Drekić, Đurić. Trener: D. Paunković

Naftagas: Todić, Pavlović, Nikolić (od 83. min Trajković), Stepanov, Popov (od 46. min Perin), Kovačević, Dakić (od 46. min Zarubica), Goronjić (od 46. min Bojat), Pantić, Gajilović, Kovačević. Trener: N. Stojanović

Izvor/foto: fkomladinac.com

