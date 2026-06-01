Maša i Teodora najbrže u istoriji

U subotu 30. Maja u Kruševcu, održano je Prvenstvo Srbije za mlađe pionire/ke (U14), a Atletski klub „Sirmium“ imao je fantastičan nastup.

Najpre je u trci na 60m Laketić Teodora došla do zlata sjajnim rezultatom od 7.89s. Navedeni rezultat je najbolji u istoriji Srbije za devojčice uzrasta do 14 godina, ali je ostvaren uz pomoć vetra. U istoj trci Pavlović Maša je došla do srebra rezultatom 8.01s.

U disciplini 200m viđena je opet izuzetna trka, u kojoj pobedu odnosi Pavlović Maša sjajnim rezultatom od 25.59s. Navedeno vreme je najbrže u istoriji Srbije, no i ovoga puta vetar je bio jači od dozvoljenog. Laketić Teodora je došla do srebra rezultatom od 26.05s.

Za kraj, trijumf u štafeti u sastavu Maričić Andrea, Pavlović Maša, Ribarac Taja i Laketić Teodora začinio je ovo izuzetno uspešno takmičenje. Ove četiri devojčice su briljirale i veoma ubedljivo došle do zlatne medalje rezultatom 51.24s.

-Fantastično takmičenje za nas, na kom smo opet pokazali da smo najbolji kada je to najbitnije. Rezultati koje su ostvarile Maša i Teodora zavrednjuju pažnju atletske javnosti, jer su po kvalitetu značajni i daleko van granica Srbije. Radi se o izuzetno talentovanim devojčicama pred kojima je svetla i uspešna budućnost – izjavio je trener Macanović Slobodan.

