Balkansko vojno prvenstvo u planinskom trčanju

Vrdnik -I ove godine oružane snage Srbije i zemalja okruženju u Vrdniku su oružje zamenile patikama. Vrdnik je protekle nedelje drugi put bio domaćin četvrtog CSIM balkanskog vojnog prvenstva u planinskom trčanju gde je učešće uzelo devet ekipa oružanih snaga zemalja u regionu Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Turske, Bugarske, Severne Makedonije, Mađarske i Ruske federacije. Organizator je Delegacija Republike Srbije pri Međunarodnom savetu za vojne sportove CISM,kao nosilac aktivnosti u ime Ministarstva odbrane, uz podršku Ministarstva sporta, Pokrajinskog sekretarijata za sport, Opštine Irig, Univerziteta odbrane, Vojne akademije, Srpskog atletskog saveza, udruženja Tour de Fruška i drugih.

U muškoj konkurenciji na stazi dugoj 8.700 metara najbrži je bio Denis Čertikov, pripadnik vojnih snaga Ruske federacije, a u ženskoj na 5800 metara pripadnica vojske prošlogodišnja pobednica Milica Mirčeva iz Bugarske. Ekipno u muškoj konkurenciji najbolji je bio tim Turske, a u ženskoj ekipa Vojske Rusije. U juniorskoj konkurenciji takmičili su se polaznici Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ Sremska Kamenica.







