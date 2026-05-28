Slavlje Rumljana u Inđiji: Sloven došao do istorijskog pehara u Kupu Vojvodine

Fudbaleri rumskog Slovena osvojili su trofej Taš Bet Kupa Vojvodine, pošto su na stadionu „Toyo Tires Arena” u Inđiji savladali OFK Vrbas rezultatom 4:1. Rumljani su tako prvi put u istoriji kluba podigli pehar namenjen pobedniku Kupa Vojvodine i na najlepši način krunisali sezonu koja je, kako je istakao trener Jovan Golić, bila u znaku kupa.

Finalna utakmica odigrana je u lepom ambijentu, pred oko 700 gledalaca, uz veoma dobru organizaciju Fudbalskog saveza Vojvodine, domaćina iz Inđije i podršku naslovnog sponzora, kompanije Taš Bet. Završnica pokrajinskog kupa imala je sve što jedno finale treba da ponudi, dobru posetu, svečanu atmosferu, predstavnike fudbalskih i lokalnih institucija, navijački kolorit i ubedljiv nastup ekipe koja je u najvažnijem trenutku pokazala najviše.

Među gostima na stadionu u Inđiji bili su i predstavnici lokalnih samouprava, predsednik opštine Inđija Marko Gašić, predsednik opštine Vrbas Marko Glušac i njegov zamenik Jovan Kovačević. Finalu su prisustvovali i predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine Dragan Simović, potpredsednik Goran Drača, generalni sekretar FSV Dragomir Tanović, kao i brojni uvaženi gosti iz sveta fudbala, te predstavnici naslovnog sponzora, kompanije Taš Bet, navodi se na sajtu Fudbalskog saveza Vojvodine.

Prvo poluvreme donelo je zreliju i konkretniju igru Slovena. U uvodnim minutima srpskoligaški rivali su nastupili oprezno, bez previše rizika, ali je tim iz Rume postepeno preuzimao inicijativu i sve češće pretio golu Nemanje Zorića.

Vođstvo Slovena stiglo je u 26. minutu. Posle dobro izvedenog prekida i centaršuta Dragana Peroševića, u kaznenom prostoru Vrbasa najbolje se snašao Marko Arsović i iz neposredne blizine pogodio mrežu za 1:0. Bio je to pogodak koji je Rumljanima dao dodatnu sigurnost, a Vrbašane naterao da izađu nešto više.

Samo osam minuta kasnije Sloven je duplirao prednost. Igor Maksimović je odlično centrirao sa desne strane, a Strahinja Adamović ostao sam na pet metara i rutinski sproveo loptu u mrežu za 2:0. Tim rezultatom otišlo se na odmor, uz utisak da je ekipa Jovana Golića u prvih 45 minuta bila konkretnija, organizovanija i opasnija u završnici.

U nastavku je Vrbas pokušao da se vrati u meč i u tome je uspeo u 58. minutu. Marko Živkucin je poslao dugu loptu u prostor, Mitar Mićunović je dobro ispratio akciju i proigrao Marka Serdara, koji je iz blizine smanjio na 2:1. Taj pogodak uneo je dozu neizvesnosti u finale i nagovestio da bi Vrbašani mogli da se vrate u borbu za trofej.

Ipak, Sloven nije dozvolio preokret. Igrači iz Rume ponovo su preuzeli kontrolu u završnici, a potezi sa klupe pokazali su se kao pun pogodak. U poslednjih desetak minuta rezervisti su doneli novu energiju i definitivno prelomili utakmicu.

U 84. minutu Aleksandar Gajinov je probio po desnoj strani i odigrao za Aleksu Kolonija, koji je iskoristio priliku i pogodio za 3:1. Bio je to trenutak koji je praktično rešio pitanje pobednika i pokrenuo veliko slavlje rumske ekspedicije na tribinama.

Konačnih 4:1 postavio je upravo Gajinov u 89. minutu. Posle pasa Ognjena Lovrića, sjajnim driblingom se oslobodio čuvara, izašao sam pred golmana i rutinski zatresao mrežu. Asistencijom i golom u finišu, Gajinov je obeležio završnicu finala, pa je zasluženo poneo epitet najboljeg igrača utakmice.

Po završetku meča usledila je svečana ceremonija dodele priznanja i pehara. Nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice Aleksandru Gajinovu uručila je predstavnica kompanije Taš Bet, naslovnog sponzora finala Kupa Vojvodine. Pehar pobedniku Kupa Vojvodine kapitenu GFK Slovena Ivanu Batalu uručio je generalni sekretar Fudbalskog saveza Vojvodine Dragomir Tanović.

Sloven je tako, posle osvojenog Kupa Srema i uspešnog puta kroz pokrajinsko takmičenje, u Taš Bet finalu Kupa Vojvodine stigao do najvećeg uspeha u istoriji kluba u ovom takmičenju.

GFK Sloven – OFK Vrbas 4:1 (2:0)

Inđija, Stadion: „Toyo Tires Arena”, Gledalaca: 700, Sudija: Danilo Nikolić (Lovćenac), Pomoćnici: Svetozar Živin (Novi Sad) i Aleksa Bibin (Zrenjanin), Četvrti sudija: Nemanja Kampić (Novi Sad), Delegat: Miodrag Radaković (Žitište). Strelci: Arsović u 26, Adamović u 34, Koloni u 84. i Gajinov u 89. minutu za GFK Sloven, Serdar u 58. minutu za OFK Vrbas. Žuti kartoni: Lovrić, Koloni, Mojsilović (GFK Sloven), Živkucin, Serdar (OFK Vrbas).

GFK Sloven: Kožul, Mojsilović, Bašanović, Adamović (od 86. Ćorković), Perošević (od 60. Koloni), Cenić (od 78. Oparušić), Batalo (od 78. Lovrić), Maksimović, Stanković, Cvetković, Arsović (od 60. Gajinov)

OFK Vrbas: Zorić, Vujošević, Gojkov, Mićunović, Krainović (od 46. Šćepanović), Serdar, Živkucin, Vujin (od 57. Jović), Đurković, Simić (od 76. Marković), Beskorvajni

Tekst i foto: Fudbalski savez Vojvodine

