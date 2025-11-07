KUP PFS SREM: Penali krojili sudbinu

Sredinom nedelje odigrane su utakmice četvrtfinala Kupa Područnog fudbalskog saveza Srem, koje su prema očekivanjima obilovale uzbuđenjima. Žreb je spojio četiri srpskoligaša i dve ekipe iz vrha zonskog ranga, a čak na tri susreta pitanje pobednika rešeno je posle penal serije.

Dan pre ostalih, svoj duel odigrali su Železničar iz Inđije i Radnički iz Nove Pazove, na “Lejama”. Domaćin, koji je važio za favorita nastupio je u kombinovanom sastavu, što ih je koštalo daljeg plasmana. Gosti iz obližnje Nove Pazove slavili su sa 3:2, a gol odluke pao je u dubokoj sudijskoj nadoknadi, autogolom mladog Uroša Mladenovića.

Derbi ove runde odigran je u Rumi između dva srpskoligaša, Slovena i Hajduka iz Divoša. Duel koji je obilovao šansama u regularnom delu završen je rezultatom 2:2, da bi u penal seriji Rumljani slavili sa 5:4, a u heroja je izrastao mladi golman Marko Brujić, koji je odbranio udarce Radovića i Krtinića.

Staropazovačko Jedinstvo slavilo je u Donjem Tovarniku, tek posle penala, iako su do 93. minuta imali plasman u polufinale u “džepu”, ali je pogodak Kokira odložio slavlje za desetak minuta. Na penal ruletu gosti su bili prisebniji i nastavljaju put ka trofeju.

Poslednji duel ove runde odigran je u Ogaru, između zonaša Šumara i srpskoligaša, Omladinca iz Novih Banovaca. Gost je opravdao ulogu favorita takođe posle penala, dok je u regularnom delu bilo 2:2. Koban po domaćina bio je promašaj Vojina Džarića u šestoj seriji.

S obzirom na imena koja su se našla u završnici Kupa, ljubitelji fudbala u Sremu mogu da očekuju još neizvesnih duela, do konačne borbe za trofej.

S. Branežac

