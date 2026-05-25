Važna pobeda Slobode u borbi za opstanak, Omladinac pao u Donjem Tovarniku
Novo slavlje ekipa Slobode priredila je domaćim navijačima savladavši ekipu Omladinca iz Novih Banovaca rezultatom 1:0. Nametnuo je domaći tim svoj ritam igre od prvog sudijskog zvižduka i već u uvodnim minutima susreta Sloboda je ozbiljnije zapretila preko Stanojevića, čiji je udarac glavom pogodio ugao gde se spajaju stativa i prečka gola Ganića. Sa druge strane, Omladinac je pokušavao da pripreti brzim kontranapadima, ali Banovčani nisu uspevali da upute ozbiljniji udarac ka golu domaćih.

Izabranici Draga Miloševića ipak su do prednosti stigli već u ranoj fazi utakmice. Nakon prekida, lopta je u petercu stigla do Kukolja, koji je u 15. minutu preciznim udarcem pogodio desni ugao gola Omladinca za prvo slavlje domaćih. Pri rezultatu 1:0 otišlo se na pauzu.

U drugom delu susreta potpuna dominacija pripala je domaćem timu, koji je stvorio nekoliko izglednih prilika, ali je golman Omladinca Ganić bio na visini zadatka i sprečio Slobodu da ubedljivije trijumfuje. Najbliži novom pogotku bio je Kukolj, međutim u situaciji „jedan na jedan“ uspešniji je bio čuvar mreže
Banovčana. U prilici se našao i Obradović, dok je udarac Stanojevića završio pored stative. Opasan je bio i slobodan udarac Josimova, ali je lopta otišla van okvira gola.

Najizgledniju priliku za Omladinac imao je Dobrijević, koji je nakon centaršuta pokušao glavom da savlada Jordanova, ali je mreža Slobode ostala netaknuta. Do kraja susreta rezultat se nije menjao, pa je domaći tim sačuvao minimalnu prednost i stigao do važna tri boda.

FK Sloboda: Jordanov, Josimov, Malešević, Gačić (od 89. min Pavlović), Aćimović, Obradović (od 62. min Veljović), Stanojević, Kuburović, Ilić, Kukolj, J. Kokir (od 73. min N. Kokir).
Trener: D. Milošević
FK Omladinac: Ganić, Milosavljević, Lukić, Stevanović, Dobrijević, Đurić, Ademi, Vukmanović (od 46. min Drekić), Bojović, Lazarević, Sićović (od 56. min Subotić). Trener: D. Paunković

Izvor/foto: fkslobodadonjitovarnik.com

