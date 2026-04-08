Milana Vidović šampionka Vojvodine

Prvenstvo Vojvodine za najmlađi takmičarski uzrast održano je proteklog vikenda u Stepanovićevu, gde se inače sva vojvođanska takmičenja i održavaju. S obzirom da je prvenstvo kvalifikaciono za državni šampionat, prijavilo se trideset klubova iz pokrajine. Dve devojčice, Milana Vidović i Tara Novaković i tri dečaka, Maksim Topić, Mihajlo Tejić i Uglješa Žegarac predstavljali su Džudo klub Sirmium i svoj grad na Prvenstvu Vojvodine.

Osvajači medalja sigurno idu na državni šampionat, znali su to mladi takmičari i postavili baš takav cilj. Najviše samopouzdanja pokazala je Milana Vidović u kategoriji do 36kg, iz četiri meča izašla je kao pobednik i zauzela prvo mesto. Nešto slabije izdanje imala je Tara Novaković u istoj kategoriji, gde je dogurala i do borbe za medalju , ali morala se zadovoljiti petim mestom, a iz kluba su istakli da su neiskustvo i mali broj takmičenja su učunili svoje.

Prijatno je iznenadio Mihajlo Tejić osvajanjem bronzane medalje u kategoriji do 55kg, nakon pet mečeva, uspeo je četiri da dobije i jedan da izgubi. Maksim Topić u kategoriji do 46kg zauzeo je treće mesto i bronzanu medalju i obezbedio učešće na državnom šampionatu. Uglješa Žegarac u kategoriji do 66kg nije osvojio medalju, došao je do polufinala i bio nadomak odličja, ali su onda usledila dva poraza i morao se zadovoljiti petim mestom.

-Sumirajući nastupe svi takmičari su bili u samom vrhu i u borbi za medalje, čime smo u stručnom štabu kluba svi zadovoljni – navode iz mitrovačkog sportskog kolektiva.

