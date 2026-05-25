Dobrijević pogodio za remi Inđije protiv Dinama
25. maj 2026. godine

Fudbaleri Inđije osvojili su bod na gostovanju u Vršcu, pošto su u okviru 28. kola Srpske lige Vojvodina remizirali sa ekipom Dinama iz Pančeva rezultatom 1:1. Iako već duže vreme nastupa u znatno podmlađenom sastavu, ekipa Miroslava Blanuše još jednom je pokazala da poseduje karakter i potencijal za budućnost. Mladi fudbaleri Inđije odigrali su disciplinovan i borben meč, ravnopravno parirajući iskusnijem domaćinu tokom svih 90 minuta.

Prvo poluvreme proteklo je bez pogodaka, uz dosta borbe na sredini terena i nekoliko pokušaja na obe strane, ali bez ozbiljnijih prilika koje bi promenile rezultat.

Nastavak susreta doneo je više uzbuđenja. Domaći Dinamo stigao je do prednosti u 72. minutu preko Stanimirovića, međutim odgovor Inđije nije se dugo čekao. Samo deset minuta kasnije mladi Dobrijević uspeo je da zatrese mrežu domaćih i postavi konačnih 1:1, donevši svom timu zasluženo izjednačenje.

I pored činjenice da je već poznato da će se Inđija naredne sezone takmičiti u nižem rangu, mlada ekipa zeleno-belih iz kola u kolo pokazuje veliku želju, energiju i ozbiljan pristup, što može da predstavlja dobar temelj za budućnost kluba.

Nakon ovog remija Inđija je ostala na pretposlednjem mestu na tabeli, dok Dinamo iz Pančeva zauzima osmu poziciju.

FK Dinamo 1945 (Pančevo) – FK Inđija 1:1
Glavni sudija: Kristijan Kovač. Pomoćnici: Zdravko Vujanov i Dejan Janjić. Četvrti sudija: Marko Marković.
Strelci: 1:0 Stanimirović u 72. min, 1:1 Dobrijević u 82. min

Dinamo 1945: Andžić, Pavlović, Ožegović, Celin (od 46. min Dašić), Stojanović, Čizik, Janković (od 46. min Stanimirović), Popov, V. Đošić, S. Đošić (od 46. min Marković), Vlahović. Trener: S. Tekijaški
Inđija: Trener: Oparnica, Nedeljković, Vlaisavljević, Dimitrić, Dobrijević, Hrnjaz (od 92. min Ulemek), Radovanović, Đurđević, Matić, Zekić (od 76. min Cvetković), Galuška. M. Blanuša

Izvor/foto: fk-indjija.com

