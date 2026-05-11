U Suseku potvrđena grobnica sovjetskih vojnika

Posle višemesečnog istraživanja, sprovedenog u saradnji portala Bratstvo i SUBNOR-a Opštine Beočin i SUBNOR-a Grada Novog Sada, potvrđene su informacije da se na seoskom groblju u Suseku kod Beočina, pored partizanskih boraca, počiva i 21 vojnik Crvene armije.

Usmeno predanje koje je decenijama čuvano među meštanima Suseka, a koje je „izašlo“ na svetlost dana zahvaljujući Melaniji Krstić, predsednici SUBNOR-a Opštine Beočin i angažovanju portala Bratstvo otkrilo je i lociralo moguću grobnicu sovjetskih vojnika što je konačno i potvrđeno. Ključni iskorak u istraživanju napravljen je zahvaljujući Darji Aleksejevnoj Vinogradovoj, vojnom genealoškom istraživaču iz Moskve koja je došla do svih imena pripadnika Crvene armije sahranjenih na partizanskoj parceli u Suseku. Na osnovu arhivske građe, rekonstruisan je ne samo spisak imena, već i njihova vojna pripadnost, okolnosti ranjavanja i mesta sahrane.

Najveći broj sahranjenih bio je u sastavu 52. streljačke divizije, 68. streljačkog korpusa, 57. armije, 3. ukrajinskog fronta, i to iz 429. streljačkog puka. U okviru iste divizije delovao je i 1028. artiljerijski puk, čiji je jedan pripadnik takođe sahranjen u Suseku.mMeđu stradalima je bio i pripadnik 405. samostalnog lovačko-protivtenkovskog diviziona. Deo vojnika pripadao je i 223. streljačkoj diviziji, 68. streljačkog korpusa 3. ukrajinskog fronta, odnosno njenom: 818. artiljerijskom puku. Posebno je značajno prisustvo vojnika iz kaznenih jedinica 57. armije: 154. samostalne kaznene čete.

Po prvi put u srpskoj javnosti portal Bratstvo preneo je imena 21 vojnika koji su sahranjeni u Suseku. Oni su: Gavrilo Kornejevič Galagoc, Ivan Ignjatijevič Dibin, Savelije Zaharovič Kaliuško, Trofim Vasiljevič Karpec, Mojsije Ivanovič Lisučenko, Žaksibek Manarbaev i Andrej Aleksejevič Marakuca. Spisak obuhvata i Pavla Saveljeviča Ljaščenka, Mihaila Ivanoviča Porohova, nosioca Ordena slave i Stepana Trofimoviča Tereščenka. Među sahranjenima u Suseku su i Dmitrij Timofejevič Ananjev, Lukij Grigorjevič Šuturminski i Ivan Andrejevič Soboljev. Tu su i imena mladih vojnika iz kaznenih jedinica: Ivan Fjodorovič Videnjov, Viktor Nikolajevič Molčanov i Vasilij Aleksejevič Čališev. Spisak se završava imenima Grigorija Tateozoviča Dzagojeva, Sergeja Nikolajeviča Kotova, Konstantina Grigorijeviča Pančenka, Ivana Grigorijeviča Poljakova i Vladimira Konstantinoviča Savenka.

Arhivski podaci pokazuju da je najveći broj ovih vojnika ranjen početkom decembra 1944. godine, a da su preminuli u 106. medicinsko-sanitarnom bataljonu između 2. i 8. decembra.

Uz prisustvo predstavnika Ambasade Ruske federacije u Srbiji, SUBNOR-a Opštine Beočin i SUBNOR-a MZ Laćarak odata je pošta poginulim crvenoarmejcima i položeno cveće na grobnicu povodom Dana pobede nad fašizmom.

Saradnja između Bratstva i SUBNOR-a predstavlja primer kako se istraživački rad i kultura sećanja mogu dopunjavati. Ovo otkriće nije samo istorijski podatak, ono je čin vraćanja dostojanstva ljudima koji su decenijama bili bez imena, a pali u borbama za oslobođenje naše zemlje.

