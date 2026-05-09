Sutra humanitarni bazar u Kuzminu

Lokalna inicijativa „Kuzminci za Kuzmin” organizuje u nedelju, 10. maja, humanitarni bazar sa ciljem prikupljanja sredstava za renoviranje školskog, betonskog i dečjeg igrališta u ovom selu. Manifestacija će biti održana od 10 časova, a posetioce očekuje bogat sadržaj, prodajni štandovi, kulturno-umetnički program i druženje za sve generacije.

Organizatori najavljuju širok asortiman dekoracija, igračaka i potrepština za kuću, kao i slatke i slane đakonije koje će pripremati vredne domaćice iz sela. Za najmlađe će biti organizovan i poseban program, dok će tokom dana posetioci moći da uživaju i u osveženju.

Kulturno-umetnički program počeće u 12 časova nastupom vrtića „Tamaris Kids”, dok će od 16 časova nastupiti folklorna sekcija Kulturnog centra Kuzmin, kao i dečji hor „Mini notini”.

Organizatori pozivaju sve meštane i goste da posete bazar, podrže akciju i daju doprinos uređenju prostora namenjenog deci i mladima.

